Cuto Guadalupe destruye a Rodrigo Cuba por bailar en entrenamientos: "Es gato de casa, no es techero"

Cuto Guadalupe no dudó en criticar el baile de Rodrigo Cuba en los entrenamientos de su nuevo club deportivo Universidad de San Martín. El exfutbolista de Universitario de Deportes fue interrogado por 'América Hoy' y no midió sus comentarios al hablar sobre el esposo de Ale Venturo.

Fiel a su estilo, el exesposo de Charlene vaciló al 'Gato' diciendo que le había notado algunos movimientos extraños. Además, le recomendó que se deje llevar por el ritmo y haga el mejor intento posible.

"¿Qué le pasa a ese gato? Lo que pasa es que ese gato es de casa, no es gato techero publicando él que tiene una moral de acero pues, de eso se trata. He visto unos movimientos medios raros, ahí del hombre, como que la música está totalmente dejando a lo que es el ritmo, pero trata de hacer lo mejor posible", dijo entre risas.

El exuniversitario también recordó los tiempos en que Cuba jugaba para el equipo crema e indicó que la música es un buen relajante antes de jugar.

Finalmente, lo comparó con otros futbolistas que bailan mal. "A comparación de Corso, le lleva una ventaja, tiene un movimiento muy sensual, no es duro, solo hay que tener oído. Con ese bailecito creo que conquista. Le doy dedito arriba, el gato está en algo", concluyó.

En la más reciente edición de 'América Hoy', el futbolista histórico se enlazó para conversar con los conductores acerca de distintos temas de su vida, pero sobre todo del proceso de reconciliación en el que se encuentra con su esposa.

"Hay personas que sí me entienden, como hay otras que se alarman, pero es mi vida, que la amo, lógico, eso no se va de la noche a la mañana. Si yo vuelvo o no vuelvo con ella es un tema mío, no es un tema del qué dirán", dijo en un primero momento.