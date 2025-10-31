Melissa Klug lanza INESPERADO mensaje en redes en medio de la pérdida que sufrió Jesús Barco

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug y Jesús Barco siguen sorprendiendo, en especial la empresaria. Pues bien, la madre de Samahara Lobatón lanzó un inesperado mensaje en sus redes sociales en medio de la reciente pérdida del futbolista tras su separación.

Jesús Barco sufre dolorosa pérdida

Tras el escándalo mediático por su separación con Melissa Klug y su reciente ampay de 'Magaly TV: La firme' disfrutando de un día de piscina con dos mujeres y dos compañeros de su club de fútbol en Huánuco, Jesús Barco reveló en sus redes sociales que se reencontró con su pequeña hija en Lima.

Sin embargo, sorprendió al anunciar en una de sus historias de Instagram que no solo se enteró de que la menor estaba un poco delicada de salud, sino que reveló con mucha tristeza la pérdida de un ser querido, a quien llamó "tío Pepe".

En su mensaje, el futbolista se mostró angustiado por no haber tenido la oportunidad de ver a su familiar con vida por última vez. "Qué pena siento no poder haber ido a verte y levantarme con esta noticia. Descansa en paz tío Pepe", se lee en el mensaje de Jesús Barco en su red social.

¿Qué dijo Melissa Klug?

Pese a que Jesús Barco no dio mayores detalles sobre su pariente fallecido y no haber abordado tampoco el tema de su reciente separación con Melissa Klug, la 'Blanca de Chucuito' sorprendió a sus seguidores al romper su silencio en medio de esta dolorosa noticia para el hombre con el que tenía planes de boda antes de confirmar la crisis de su relación.

Pues bien, la empresaria chalaca subió una historia en Instagram que llevaba el siguiente mensaje: "Ojalá que noviembre te acerque a todo lo que deseaste este 2025. A las metas que construiste con fe, a los vínculos que sanaste con amor y a la calma que aprendiste a merecer".

Dicha frase guardaría un significado profundo y esperanzador, que sirve como un mensaje de buenos deseos y reflexión, por lo cual, los seguidores de Melissa no tardaron en relacionarlo como una forma de apoyo a su expareja, en medio de la difícil situación familiar que atraviesa.

'Blanca de Chucuito' tras su separación de Jesús Barco

Como se recuerda, Melissa Klug no solo impactó al confirmar su separación de Jesús Barco, sino por revelar a la producción del programa de Magaly que le llegó un mensaje que la alertaba en TikTok, de que el 'pelotero' estaba saliendo con otra mujer en Huánuco mientras estaba lejos de su familia, sin importarle que ya tenía planes de boda con ella.

Sin embargo, pese a la presunta alerta, ella descartó de que, hasta ese momento, su decisión de separarse sea por terceras personas.

Es así como Melissa Klug llamó la atención al reaparecer en sus redes sociales y lanzar un inesperado mensaje en medio de la pérdida que sufrió Jesús Barco tras su abrupta separación, que causó revuelo en la farándula peruana.