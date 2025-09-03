Dayanita es ampayada con misterioso hombre y recibe dura opinión de Magaly: "Lo tenía de adorno al otro"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las imágenes que muestran a Dayanita junto a un misterioso hombre durante la fiesta del último sábado 30 de agosto en El Agustino han vuelto a poner a la actriz cómica en el ojo de la tormenta. Estas capturas no solo desataron rumores de un posible romance, sino que también provocaron que Magaly Medina le enviara un duro mensaje en su programa.

Dayanita es ampayada con nuevo galán

Durante la celebración, Dayanita fue captada bailando y compartiendo momentos de cercanía con un joven, lo que rápidamente levantó sospechas sobre un nuevo vínculo sentimental tras su separación de Miguel Rubio.

Las imágenes también la mostraron paseando de la mano con el mismo hombre en el nuevo puente de Miraflores, lo que reforzó las especulaciones.

Magaly Medina arremete contra Dayanita

Magaly Medina no tardó en dar su opinión frente a las cámaras de su programa: "Lo tenía de adorno al otro, porque ella hacía lo que le daba su gana".

Además, aseguró que la actriz estaría siguiendo la filosofía del "rey muerto, rey puesto", sugiriendo que Dayanita no pierde tiempo en temas amorosos y siempre busca reemplazos rápidos.

Lejos de confirmar un romance, la actriz aclaró que se trata únicamente de su "amigue". "Estoy tranquila, todo bien. Estamos en una fiesta pública, o sea es mi amigue, no hay nada de malo, uno puede bailar con quien quiera. Las terapias están que sirven mucho", declaró Dayanita, intentando poner fin a las especulaciones.

Dayanita solicita trabajo a Magaly Medina

En medio de la polémica, Dayanita aprovechó las cámaras para revelar que su enfoque actual no está en el amor, sino en su trabajo y bienestar personal. Tras abandonar la televisión, la actriz cómica confesó que busca estabilidad laboral y superar las dificultades que atraviesa.

"Andamos con un montón de gente, pero no pasa nada, ahorita no quiero nada, yo quiero estar bien. Más bien si hay alguna chambita por ahí, yo quiero estar trabajando", indicó.

La reacción de Magaly Medina no se hizo esperar: "¿Quién te va a dar chambita ahora?", sentenció la popular conductora, dejando entrever que, para entrar nuevamente al mundo televisivo, Dayanita tendrá que esforzarse y demostrar su valor frente a productores y canales.

