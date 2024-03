¿Daysi Ontaneda iría a la boda de Mauricio Diez Canseco? Esta fue su impactante respuesta

12/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo remecieron la farándula peruana al anunciar que serán papás este año. Por ello, mucho se especuló sobre el tema del matrimonio, puesto que el empresario ha pisado el altar en muchas oportunidades; en una de ellas, con Daysi Ontaneda, su exesposa más recordada.

Cabe mencionar que la actriz cómica mantiene una relación amical con el afamado 'Brad Pizza', por el bien de sus pequeños hijos. Por ello, muchos se preguntaron si Daysi Ontaneda asistiría a la boda de su exesposo.

Daysi Ontaneda habla sobre la boda de Mauricio diez Canseco

En una entrevista para un medio local, Daysi Ontaneda, se refirió a la relación de Mauricio Diez Canseco con Dailyn Curbelo. Como era de esperarse, se le consultó sobre si asistiría al matrimonio de su exesposo con la cantante.

En ese sentido, la actriz aseguró que no ha tratado personalmente a la cubana, pero no descartó asistir a la ceremonia, pues mantiene una muy buena amistad con el padre de sus hijos.

"Sería regio. Iría yo también con mi pareja y le preguntaría a Mauricio si podemos hacer una boda comunitaria , en grupo y me sale barata mi boda", comentó para El Popular.

¿Dailyn Curbelo quiere casarse?

Por otro lado, cuando anunciaron que se convertirán en padres, Mauricio Diez Canseco aseguró que está esperando que salga su divorcio, para comprometerse con Dailyn Curbelo, sin embargo, la cubana no mostró mayor interés al respecto.

"Mi divorcio ya está oficializado, está en trámite. Y claro, con ella será mi último matrimonio", aseguró el empresario. "Ya mucho, además, los matrimonios son por gusto" , sentenció la cantante con total seguridad.

No obstante, se mostró muy emocionada por poder cumplir su anhelo de ser madre: "Estoy feliz porque voy a cumplir mi sueño, el que tiene creo toda mujer. Siempre me han preguntado sobre ese tema y he querido ser mamá, creo que es el momento. Con mi papi (Mauricio) siempre ha estado y estará en mi vida", comentó la cubana.

Como se mencionó, no se sabe si Mauricio Diez Canseco se casará con Dailyn Curbelo, a pesar de que ya se encuentran en tratamiento para convertirse en padres. Sin embargo, si se diera el caso, la exesposa del 'pizzero', Daysi Ontaneda comentó que sería lindo acompañarlo en ese día tan especial y que ella también acudiría acompañada de su pareja. Como se sabe, ambos mantienen una relación amical.