Franco Mastantuono sería el causante del fin del romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nadie esperaba que el nombre de Franco Mastantuono surgiera inesperadamente en medio del gran revuelo por Nicki Nicole y Lamine Yamal. Ahora es señalado como el "tercero en discordia" y presunto causante del fin de la relación de la cantante y el futbolista.

¿Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron?

Hace apenas unos días, Lamine Yamal compartió en Instagram una imagen junto a Nicki Nicole celebrando su cumpleaños número 25. Globos en forma de corazón, pétalos de rosas y una torta personalizada creaban la atmósfera romántica que confirmó ante millones de seguidores que estaban juntos.

Esto se vio como la confirmación de un romance que ya se notaba desde la fiesta de cumpleaños número 18 del jugador del Barcelona, donde Nicki Nicole fue invitada especial.

Incluso se la vio con una camiseta del Barcelona con el número 27 de Lamine Yamal, detalle que los fans no dejaron pasar y que avivó los rumores de cercanía entre ambos.

El fin llegó cuando Lamine Yamal eliminó todas las fotos que tenía con la cantante, incluido el reciente post que oficializaba su romance.

No solo eso, también retiró su foto de perfil, dejando visible únicamente su biografía con el mensaje: "LY10 - God bless me". Este gesto no pasó desapercibido y rápidamente encendió especulaciones sobre el estado actual de la pareja.

¿Franco Mastantuono, el tercero en discordia?

En medio de la confusión, la periodista Marcela Tauro agregó más leña al fuego al señalar que el joven futbolista argentino Franco Mastantuono podría haber influido en la situación.

Según Marcela Tauro, el futbolista del Real Madrid sería el "tercero en discordia" que habría captado la atención de Nicki Nicole y desencadenado la crisis entre la artista y Lamine Yamal.

Por ahora, Nicki Nicole no se ha pronunciado sobre su supuesta relación con Franco Mastantuono ni sobre lo que pasa con Lamine Yamal. Mientras tanto, sus redes se llenaron de comentarios y críticas duras de seguidores y fans.

"Eres un fantasma", "Penoso lo que estás haciendo", "Deja en paz a esos chicos", "Quedaste un poco mal parada", "Eres la nueva Florinda Meza", son algunos de los duros mensajes que le dejaron en redes sociales.

La polémica sobre Franco Mastantuono como "tercero en discordia" entre Nicki Nicole y Lamine Yamal no deja de generar comentarios en redes sociales. Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha dado declaraciones oficiales. Por ahora, los seguidores continúan observando de cerca los perfiles de los protagonistas.