Abel Lobatón expresa IMPOTENCIA tras agresión de Bryan Torres a su hija Samahara Lobatón: "Sentí enojo"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una vez más Samahara Lobatón vuelve a acaparar las planas del espectáculo nacional, pero esta vez no por una polémica, sino por filtrarse un video en el que es agredida por Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. Al respecto, el padre de la influencer, Abel Lobatón, rompió su silencio y se pronunció tajantemente sobre lo sucedido.

Abel Lobatón se pronuncia tras agresión a su hija Samahara

Tras la difusión del material audiovisual que generó diversas reacciones en donde se condena lo realizado por el salsero contra la influencer, el padre de esta última rompió su silencio para brindarle su apoyo total a su hija.

El exfutbolista recurrió a sus redes sociales para dejar un contundente mensaje calificando lo presentado en el clip como indignante y expresando que causó una total molestia en él ver cómo su engreída fue amedrentada.

"Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre mi reacción natural fue de enojo e impotencia. Lo más importante en este momento es haverle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayuarla a salir de ese entorno tóxico", se lee en el texto publicado en su cuentade Instagram.

Además, el exdeportista hizo una referencia directa a las acciones que se están tomando tras conocerse el contenido del video de Samahara. "Hemos tomado las acciones necesarias y estamos actuando con responsabilidad frente a esta situación", afirmó.

Abel Lobatón se pronuncia sobre agresión a su hija Samahara

Melisa Klug arremete contra Bryan Torres

Como toda madre, totalmente afectada, Melissa Klug lamentó lo sucedido con su hija Samahara Lobatón. y frente a las cámaras de un programa de espectáculo explotó contra Bryan Torres.

"Él ha intentado matar a mi hija, asfixiarla con la almohada y reventarle la plancha en la cabeza (...) Dios mío, necesita ayuda psicológica (Samahara) ", manifestó la 'Blanca de Chucuito'.

Inclusive en la filtración de un mensaje de Whatsapp difundido por el mencionado espacio televisivo, se lle claramente calificar al padre de sus nietos como "infeliz abusivo" y asegurando que si ella hubiese estado presente en el momento de la agresión "estaría presa de la golpiza que le hubiera dado" al cantante.

Luego de hacerse público un video en el que Bryan Torres agrede a su hija Samahara, Abel lobatón se pronunció al respecto y aseguró que sinitó enojo e impotencia al ver lo sucedido lo cual catalogó como indignante.