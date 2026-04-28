Deysi Araujo está yendo al psicólogo por problemas con sus vecinos y anuncia medidas legales

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo vive un drama desde hace varios meses debido a los problemas que tiene con sus vecinos por el departamento que compró en San Isidro. La exvedette reveló que los constantes enfrentamientos la han afectado psicológicamente, por lo que se ha visto en la necesidad de tomar terapia para encontrar paz y tranquilidad.

Deysi Araujo no se deja más de sus vecinos

La pelirroja concedió una entrevista a un diario local en la que confesó que, desde hace unos días, tomó la decisión de visitar a un psicólogo para poder sobrellevar los problemas que está teniendo. Actualmente se encuentra mejor debido a la terapia que está recibiendo, además de los medicamentos que le recetaron.

"El hostigamiento más la discriminación me han dañado demasiado. El daño psicológico y emocional no lo reparará nadie. Me puse mal. Fui al médico, estoy haciendo terapia y tomando relajantes ", declaró a Trome.

Por otro lado, reveló que ya cuenta con una nueva estrategia legal para defender su departamento y los derechos que posee como propietaria. "Gracias a Dios que ya tengo un nuevo abogado y sé que tengo todas las de ganar porque soy propietaria del departamento donde vivo", agregó.

Finalmente, Deysi aseguró que siempre ha sido una persona muy cumplida con sus pagos y que nadie tiene derecho a maltratarla o prohibirle el uso de los espacios comunes del edificio donde vive. "Nadie tiene derecho a maltratarme o prohibirme el uso de áreas comunes, porque yo cumplo con todos los pagos", sentenció.

La denuncia de Deysi Araujo

Hace unos días, a través de una publicación en Instagram, Deysi aseguró que sus vecinos se están sobrepasando con ella, ya que es la única persona a la que le han subido el costo del mantenimiento, algo que le parece inaceptable y que, según afirma, solo lo harían con la intención de sacarle dinero para fastidiarla.

Asimismo, resaltó que cuando se mudó a San Isidro no pensó que iba a tener tantos problemas, ya que su único objetivo era vivir tranquila. Deysi reveló que anteriormente pagaba 570 soles de mantenimiento mensual, pero con el incremento ahora debe desembolsar 680 soles.

"¿Por qué a mí? Deberían subirle a todos los departamentos, no solamente a mí. Ya no puedo con gente de m****a, ¿por qué no son felices? Yo me cansé", sentenció.

El caso de Deysi Araujo refleja cómo los conflictos vecinales pueden escalar y afectar la salud emocional de las personas. Mientras busca tranquilidad mediante terapia, también recurre a la vía legal para hacer respetar sus derechos, dejando en evidencia la importancia de la convivencia y el respeto en espacios comunes.