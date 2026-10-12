Mackeily Luján llora tras ruptura con Dimas Ysla durante concierto de La Bella Luz: "Cómo me duele el corazón..."

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ruptura de Mackeily Luján y Dimas Ysla sigue dando que hablar. La integrante de La Bella Luz sorprendió al confirmar el fin de su romance con el cantante, con quien estaba próxima a cumplir un año de relación. Aunque aseguró que la decisión fue de mutuo acuerdo, una reciente presentación dejó ver su lado más vulnerable.

Mackeily Luján anunció su separación

Hace poco, Mackeily Luján y Dimas Ysla comunicaron públicamente que habían decidido ponerle punto final a su historia de amor. La expareja, que hasta hace poco se mostraba feliz, aseguró que la separación se dio en buenos términos y pidió respeto por su privacidad.

"Quiero comunicar que Mackeily Luján y yo, Dimas Ysla, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental de mutuo acuerdo y de la mejor manera. Nos quedamos con los bonitos recuerdos y nos deseamos lo mejor. Les pedimos respetar nuestra privacidad. Que Dios bendiga nuestros caminos", expresaron en su comunicado.

A pesar de recalcar que terminaron en buenos términos, la expareja optó por no revelar las razones exactas de la ruptura. Obviamente, los fans quedaron en shock total con semejante noticia.

Mackeily Luján llora durante concierto

La situación tomó un giro emotivo durante el último concierto de La Bella Luz, cuando Mackeily tuvo que interpretar el tema 'No voy a llorar'. La letra de la canción, relacionada con una ruptura amorosa, pareció tocar una fibra sensible de la cantante, quien la entonó con mucho sentimiento.

En un primer momento, el animador de la agrupación se acercó para darle un efusivo abrazo y expresarle su respaldo. Sin embargo, la emoción pudo más y, en otro momento de la presentación, la joven terminó llorando mientras se encontraba sola en el escenario.

La escena no pasó desapercibida para los asistentes y seguidores de la orquesta, quienes relacionaron sus lágrimas con su reciente separación de Dimas Ysla.

Aunque la artista no confirmó que su llanto estuviera directamente relacionado con el fin de su romance, el momento conmovió a quienes presenciaron la presentación.

¿Qué medida tomó la La Bella Luz?

Al verla afectada, el animador de La Bella Luz, José Burga, le dedicó unas palabras de aliento y destacó el cariño que recibe del público y de su familia. "Eres muy importante, eres muy valiosa para toda esta gente, para todo el Perú que te respalda y para tus padres", le dijo.

"Mackeily sigue triunfando, sigue brillando (...) Acá tienes un amigo que te escucha, que te quiere. Cuando amamos, queremos a veces, las personas toman rumbos diferentes y tú tienes que ser feliz", añadió. Mackeily respondió con una frase que evidenció la emoción del momento: "Cómo me duele el corazón, José...".

Así, la cantante recibió el respaldo de La Bella Luz tras anunciar su separación de Dimas Ysla, en una presentación que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la noche.