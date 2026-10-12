Paco Bazán queda conmovido por tierna sorpresa de Susana Alvarado: "Gracias por compartir tu felicidad conmigo"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Celebración privada y mucho amor. Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, organizó una fiesta íntima y especial por el cumpleaños de Paco Bazán. El conductor de El Deportivo en Otra Cancha quedó totalmente fascinado y le respondió con un romántico mensaje público.

Susana Alvarado sorprende a Paco Bazán

Para celebrar los 46 años de Paco Bazán como se debe, Susana Alvarado organizó una reunión privada. A través de sus redes sociales, la cantante compartió algunos momentos especiales de este festejo íntimo.

En las fotos se pudo apreciar una mesa especialmente preparada para la ocasión, con una tabla de quesos, una torta, flores y hasta champagne. Un detalle que dejó ver que la integrante de Corazón Serrano quiso engreír a su pareja en una fecha importante para él.

Junto a las tiernas imágenes, la cantante de cumbia acompañó su publicación con un breve, pero cariñoso mensaje: "Mi 10/10. Happy birthday".

¡Los fans no se perdieron ni un solo detalle! La celebración dio que hablar en redes sociales, pero quien terminó llevándose todos los aplausos fue Paco Bazán al responderle públicamente y con mucho amor a su pareja.

Paco Bazán dedica romántico mensaje

El conductor de El Deportivo en Otra Cancha no dejó pasar el gesto de Susana Alvarado y comentó su publicación con un mensaje cargado de cariño. Paco Bazán le agradeció por compartir su felicidad con él y dejó en evidencia lo especial que considera su relación.

"Mi 10/10 eres tú desde desde el 3/1, 8/1, 3/2, 8/2 y 8/8, gracias por compartir tu felicidad conmigo y hacer que esa felicidad me salpique siempre. Festejándonos desde el 8/10", escribió el retirado futbolista.

Las palabras del exfutbolista de Universitario de Deportes avivaron la conversación entre los usuarios que siguen de cerca el romance. La publicación se llenó rápidamente de muestras de cariño y felicitaciones por parte de toda la comunidad virtual.

Entre los comentarios que dejaron los seguidores se pudieron leer mensajes como "Hermosa pareja que sean felices por siempre", "Me encanta esta pareja" y "Hermosos ¡Qué viva el amor!". Otros usuarios también expresaron sus buenos deseos para la cantante, destacando la felicidad que le desean en esta etapa sentimental.

Así, la celebración por el cumpleaños de Paco Bazán se convirtió en una nueva muestra pública del cariño que comparten el conductor y Susana Alvarado. Con su sorpresa y su romántica respuesta, ambos protagonizaron un momento que enterneció a sus seguidores.