Diana Sánchez habló del FUERTE PLEITO que tuvo con Michelle Soifer: "Era chinchosa, me intentó patear"

08/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diana Sánchez tuvo una reciente entrevista, donde se refirió a varios aspectos de su faceta como chica reality y algunos detalles de su vida privada. Dentro de sus declaraciones, la exparticipante de 'Combate' recordó las veces en las que tuvo fuertes roces con Michelle Soifer, y aseguró que, en aquel tiempo, ella era muy agresiva y grosera.

Diana Sánchez expuso pleito con Michelle Soifer

Durante el diálogo para el podcast 'Preguntas que arden', Cristopher Gianotti, presentador de la plataforma, le preguntó respecto a su paso por los realitys de competencia, y en específico por esa controvertida rivalidad que mantenía con 'Michi'. En respuesta, Diana aseguró que nunca han sido amigas, debido a que ella es muy selectiva con las personas que forman parte de su círculo social.

"No somos amigas, para nada. Yo elijo a mis amistades y son bien poquitas (...) Tengo muchos amigos del programa, pero yo me entiendo bien con algunas personas y con otras no", manifestó en un inicio.

En esa línea, indicó que la Soifer era una de las participantes que menos le agradaba, principalmente por su actitud negativa. Sin embargo, sorprendió al confirmar que su conflicto con ella en la televisión no formaba parte de un show pauteado, sino que era real y trascendía las cámaras. Incluso, reveló que en una oportunidad, la 'Bombón asesino' intentó agredirla físicamente.

"Yo me peleaba con ella porque era bien pesada y chinchosa en todo sentido. Era faltosa, malcriada y grosera. Un día me intentó patear en la cara, yo pensé que era casualidad, que era parte de la tele. Pero no, ella me dijo 'Yo sí te quise patear'. Ahí me di cuenta, ¡sí me odia, me tiene colera!", expresó entre risas.

Diana cree que Michelle "ha madurado"

Pese a la 'bronca' que tuvieron en el pasado, Diana considera que, en la actualidad, Michelle ha logrado mejorar su actitud. Reflexionando sobre aquellas circunstancias, señaló que ambas tenían personalidades totalmente distintas, y que esto avivaba las riñas y pleitos tras bambalinas.

"Pasó el tiempo, y obviamente me he dado cuenta de que ha madurado. Y ella se ha dado cuenta que esa personalidad no la ha llevado a nada. No nos llevábamos porque era totalmente antagónica en la forma de ser, era muy superficial. Éramos muy opuestas. Y fue grosera conmigo", aseveró

Fue así que Diana Sánchez se sinceró y habló del conflicto que mantuvo con Michelle Soifer durante su paso por los realitys de competencia. La bailarina confesó que 'Michi' fue grosera con ella, e incluso intentó agredirla en una oportunidad.