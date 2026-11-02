Shirley Arica revela que le pagó todo a una expareja y, aun así, la engañó: "No quiero repetir la historia"

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica sorprendió al revelar un episodio poco conocido de su vida sentimental. La influencer contó que en una de sus relaciones llegó a asumir los gastos económicos de su entonces pareja porque estaba enamorada. Sin embargo, aquella historia terminó dejándole una amarga experiencia, luego de descubrir que él le había sido infiel.

Shirley aprendió la lección

Durante su participación en el programa "Doctor Sol, el Podcast", la popular 'Chica realidad' recordó cómo vivió aquella relación y las circunstancias que la llevaron a hacerse cargo de las necesidades económicas de su enamorado. Aunque en ese momento estaba dispuesta a apoyarlo, posteriormente se enteró de que las cosas no eran como ella imaginaba.

Según relató, además de la infidelidad, descubrió que su expareja habría intentado aparentar una situación financiera diferente a la que realmente atravesaba. Esta situación terminó afectándola y provocó que cambiara su manera de entender los vínculos sentimentales, especialmente cuando se trata de asumir responsabilidades económicas dentro de una relación.

"Esa experiencia me hizo que cambiar la manera de ver las relaciones. Ahora, puedo darme cuenta cuando un hombre no atraviesa un buen momento financiero y que ya no estaría dispuesta a repetir una historia similar", explicó.

A raíz de lo ocurrido, Shirley reconoció que ahora tiene una perspectiva distinta y que ha aprendido a identificar cuando un hombre atraviesa dificultades financieras. Asimismo, dejó en claro que no volvería a mantener económicamente a una pareja, pues considera importante que cada persona pueda hacerse responsable de sus propios gastos.

Finalmente, la modelo explicó que actualmente busca relacionarse con hombres que tengan aspiraciones, metas y proyectos propios. De esta manera, la experiencia que vivió se convirtió en una lección que marcó sus expectativas amorosas y le permitió establecer límites que antes no contemplaba.

¿Shirley coquetea con Mario Hart?

Mario Hart y Shirley Arica se encuentran en el centro de la atención mediática luego de ser captados juntos durante una salida nocturna que terminó en el departamento de la modelo. Las imágenes, difundidas por el programa 'Magaly TV La Firme', han despertado especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos personajes de la farándula peruana.

Las imágenes muestran que, alrededor de las 3:00 a. m., Mario Hart, Shirley Arica y Luciana Roy acudieron a una discoteca. Sin embargo, aproximadamente una hora después, la situación tomó otro rumbo, pues la modelo llegó a su departamento acompañada por el exintegrante de 'Combate', mientras Luciana Roy ya no aparecía junto a ellos.

Posteriormente, cerca de las 4:11 a. m., ambos llegaron al condominio de la popular 'chica realidad'. Durante el ingreso, Mario Hart se percató de la presencia de los reporteros de 'Magaly TV La Firme', quienes registraban cada uno de sus movimientos. El piloto, además, abrió la puerta para que Shirley Arica pudiera ingresar al inmueble.