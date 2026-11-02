Ex chica reality anuncia que está embarazada por primera vez a los 35 años: "Nuevo integrante en la familia"

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality Yamila Piñero sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada por primera vez a los 35 años. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde recibió numerosas muestras de cariño y felicitaciones de amigos, figuras peruanas y fanáticos que celebraron esta nueva etapa en su vida.

¿Cómo anunció su embarazo?

La exintegrante del programa 'Combate' publicó ayer, 1 de noviembre, un emotivo video en su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia. En las imágenes, recopiló las reacciones de las personas más importantes de su entorno al enterarse de que pronto se convertirá en mamá, mostrando momentos cargados de emoción.

Uno de los instantes más especiales fue cuando le comunicó la noticia a su pareja, quien será padre por primera vez junto a ella. Ambos protagonizaron una conmovedora escena entre lágrimas y abrazos, reflejando la felicidad que sienten por la llegada de su bebé, prevista para el 2027.

Posteriormente, la argentina compartió la noticia con sus familiares y amigos más cercanos. Las reacciones no tardaron en aparecer y varias de sus amigas expresaron su alegría con gritos y muestras de entusiasmo. Además, Piñero decidió acompañar el anuncio con una imagen de su ecografía, permitiendo que sus seguidores conocieran un poco más de esta dulce espera.

"Llega un nuevo integrante a la familia para darnos nuevos roles: mamá, papá y perrihermanos mayores.

Estamos sumamente agradecidos con nuestros familiares y amigos . Ansiosos por tu llegada e intrigados por saber si lo haremos bien , ¡pero muy seguros de que todo lo haremos con muchísimo amor!", escribió en redes.

En su publicación, la exchica reality también manifestó su agradecimiento por el cariño recibido y reconoció que, aunque siente cierta incertidumbre por los desafíos de la maternidad y la paternidad, está convencida de que afrontarán esta experiencia con mucho amor. Asimismo, destacó que la familia tendrá nuevos integrantes y roles con la llegada del pequeño.

Felicitaciones en redes sociales

Tras conocerse el anuncio, los mensajes de felicitación inundaron las redes sociales. Entre las figuras peruanas que reaccionaron estuvo Georgette Cárdenas y Karen Dejo, quienes le dedicó unas palabras de cariño. También se pronunció Armando Machuca, mientras que numerosos seguidores se sumaron a las celebraciones por el primer embarazo de Yamila Piñero.

"Felicidades mi rubia, que hermosa noticia. Que lindo verte feliz", escribió Karen. "Felicidades querida Yamila desde peru nose si te acuerdes de mi hijit Aracely tu recontra fans en combate Aracely te manda muchas bendiciones", "Yami te sigo desde Combate que lindo Felicidades Dios te bendiga y a tu familia", le dijeron otros seguidores.

De esta manera, Yamila Piñero inicia una de las etapas más importantes de su vida personal, acompañada del cariño de su pareja, familiares y amigos. Aunque todavía espera con ilusión la llegada de su primer bebé en 2027, el anuncio ya se convirtió en motivo de celebración para sus seguidores, quienes le desean lo mejor en esta nueva aventura.