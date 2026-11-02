Heidi Klum sorprende en Halloween 2026 al disfrazarse de su propia mano: así fue la preparación de su traje

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Heidi Klum volvió a convertirse en el centro de atención durante Halloween. La modelo alemana sorprendió a sus invitados con una de sus caracterizaciones más inquietantes hasta el momento: una mano humana amputada, ensangrentada y cubierta de moho. Su peculiar disfraz fue presentado en la tradicional fiesta que organiza cada año en Nueva York.

El polémico disfraz de Heidi en Halloween

La celebración se realizó el 31 de octubre en el restaurante Cathédrale de Nueva York y marcó la edición número 25 de su famosa fiesta, conocida como Heidiween. Como es habitual, la modelo reunió a diversas figuras del espectáculo y posó ante periodistas y fotógrafos, quienes esperaban conocer cuál sería su nueva transformación para esta fecha.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez Klum dejó de lado los personajes de ficción para utilizar una parte de su propio cuerpo como inspiración. El resultado fue una réplica gigante de su mano izquierda, cuya estructura le permitió introducir su cuerpo en el interior y convertir sus piernas en los dos dedos centrales de la extremidad.

La idea detrás de esta peculiar propuesta comenzó a tomar forma aproximadamente un año antes de la celebración. Según explicó la modelo a Vogue, mientras evaluaba distintas alternativas para Halloween, observó su mano izquierda y se preguntó cómo podría construir una versión mucho más grande que le permitiera introducirse dentro de ella.

¿Cómo se preparó el disfraz?

Sin embargo, conseguir el resultado esperado requirió un trabajo de caracterización bastante elaborado. El día de la fiesta, Heidi necesitó entre cinco y seis horas para completar su transformación. Durante los preparativos compartidos en redes sociales se pudieron observar recipientes con pintura roja, sangre artificial y diferentes piezas protésicas que fueron utilizadas para darle una apariencia realista.

Además, el disfraz incluyó una careta confeccionada con prótesis que dejaba sus ojos al descubierto, permitiéndole ver mientras caminaba. El maquillaje recreó los relieves de la piel, las heridas y las zonas de corte, mientras que los tonos rojizos, las uñas y los anillos terminaron de reforzar la apariencia de una mano amputada y descompuesta.

Esta nueva propuesta se suma a una larga lista de caracterizaciones con las que Klum ha sorprendido durante Halloween. A lo largo de los años, la modelo ha interpretado personajes como Medusa y un gusano gigante, además de apostar por transformaciones físicas completas que requieren complejos trabajos de maquillaje, prótesis y vestuario.

Otro disfraz en Heidi Klum

De esta manera, Heidi Klum volvió a demostrar que Halloween es una de las fechas más importantes de su calendario. Su capacidad para convertir ideas poco convencionales en elaboradas caracterizaciones ha mantenido la expectativa alrededor de Heidiween, una celebración que cada año reúne a celebridades y genera comentarios por sus originales propuestas.