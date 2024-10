Director de 'Vaguito' denunció entre lágrimas ser VÍCTIMA de extorsión: "¡No he hecho nada malo!"

18/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente controversia entorno al director de la película 'Vaguito' continúa dando de qué hablar. Tras los severos cuestionamientos que recibió, Alex Hidalgo acudió a una plataforma de YouTube, en donde no solo aclaró la situación, sino que denunció que es víctima de una presunta extorsión. ¿Qué dijo exactamente?

Director de 'Vaguito' lloró al denunciar extorsión

A modo de réplica, Hidalgo se presentó este 18 de octubre ante el programa de contenido digital 'Chimi Churri'. En dicho espacio, el cineasta reveló que venía recibiendo amenazas y "hate" de presuntos inescrupulosos, algo a lo que asegura no tenerle miedo, pero que sin embargo le apena por la familia que tiene.

"Déjenme decirles que, la verdad no estoy asustado por este tema. Sino que yo tengo hijas (pausa y llora) Tengo un bebé chiquito. Y no es justo, porque estoy haciendo cosas buenas. ¡No he hecho nada malo! He hecho todo lo correcto . Da pena tanta maldad en la gente, todo negativo", manifestó al respecto.

Además, denunció que, tras sus recientes declaraciones, recibió todo tipo de ataques, algo que, según él, fue generado por una mentira. "Y ahora llegar a este punto, ¿te imaginas si me pasa algo? No les tengo miedo a los extorsionadores , sino que me da miedo dejar a mis hijos", expresó entre lágrimas.

Revela que no pasó por un buen momento

Además, confesó que mucho antes de 'Vaguito', no estaba pasando por un buen momento. Alex se sinceró y dijo que sus anteriores películas no fueron bien recibidas, por lo que su inversión le provocó una gran pérdida de dinero. "He arrastrado deudas, y con esta película he tenido oportunidad de cumplir con gente que se les estaba debiendo", precisó.

"No tengo un dineral. Tengo un pequeño porcentaje de la película. La productora solo tiene el 25% del cien. y de ese 25, tengo solo el diez. El mayor porcentaje no se va ahí. Tengo toda la documentación. Mi única preocupación es mi familia, no les temo a los extorsionadores", aseguró muy eufórico.

Por otro lado, destacó que, pese a las críticas, viene ayudando a muchos animales, algo que la gente no lo reconoce. "Es injusto, un peruano ataca y no te ayuda a crecer . ¡Y eso está mal, tenemos que cambiar eso!", indicó, añadiendo que por tal situación no se siente motivado a realizar otra película animalista.

De esta manera, el director de la película 'Vaguito' reveló entre lágrimas que viene siendo víctima de una presunta extorsión, luego de los cuestionamientos en su contra por sus declaraciones sobre el dinero que donaría como resultado de la taquilla.