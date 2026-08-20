¿Dua Lipa será mamá? Callum Turner habla por primera vez sobre su matrimonio con la cantante

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A meses de la boda entre Callum Turner y Dua Lipa, el actor de 36 años declaró para un medio estadounidense por primera vez sobre su unión matrimonial con la cantante. En ese sentido, el intérprete abordó la posibilidad de tener hijos próximamente.

Callum Turner habla por primera vez de su boda

En entrevista con Esquire, el actor británico Callum Turner habló por primera vez sobre su boda con Dua Lipa, asegurando que fue el día más hermoso de su vida, aunque advirtió que no quería hablar mucho del tema dada la viralidad de la celebración.

"Fue increíble, y fue... fue el día más hermoso de mi vida", afirmó el actor Callum Turner al recordar la ceremonia.

Con sus declaraciones, el intérprete de personajes en Hollywood mencionó que, por su edad tiene intenciones de tener una famila con la cantante Dua Lipa y criar a sus primeros herederos.

"Tengo 36 años. Me gustaría tener una familia y criar hijos", señaló Turner.

¿Hace cuánto tiempo se casó Dua Lipa y Callum Turner?

La cantante internacional Dua Lipa se casó con el actor Callum Turner en una ceremonia civil el pasado 31 de mayo de 2026 en el ayuntamiento Old Marylebone Town Hall de Londres. Asimismo, días después, el 6 de junio, los artistas celebraron una gran fiesta de tres días en el palacio Villa Valguarnera, Sicilia, en Italia.

El actor también se refirió a la exposición que han tenido tras su matrimonio. Asimismo, señaló que le resulta curioso que un momento tan íntimo haya despertado comentarios y reacciones de personas de distintas partes del mundo.

Como ejemplo, Callum contó que al día siguiente de la boda salieron a caminar por un parque y algunos ciudadanos que los reconocieron les gritaron: "¡Felicitaciones!".

¿Cómo se conoció la pareja?

La pareja se conoció en un café de Londres, donde ambos estaban leyendo el mismo libro, una situación que, según la cantante Dua Lipa interpretó como una señal del destino.

Tiempo después de salir, comenzaron su relación en enero de 2024 y, un año posterior, anunciaron su compromiso. La cantante confirmó la noticia a la revista British Vogue y manifestó su emoción por compartir su vida con el actor.

Finalmente, las declaraciones del actor Callum Turner sobre su boda con Dua Lipa generaron expectativa ante la posibilidad de un eventual embarazo de la cantante, a pocos meses de que ambos contrajeran matrimonio en una ceremonia privada.