"El Gran Chef: Famosos" anuncia cambio en su horario: "Nos lo estaban pidiendo un montón"

La exitosa competencia culinaria "El Gran Chef: Famosos" ha cautivado a usuarios con su enfoque innovador, que muestra otra faceta de 12 figuras destacadas. Con un nuevo jurado y José Peláez en la conducción, el programa ha generado gran acogida entre el público, lo que ha llevado a Latina a anunciar una emocionante segunda temporada que se estrenará inmediatamente después de concluir la primera.

Los seguidores del programa están ansiosos por descubrir las novedades que traerá esta nueva edición. El presentador y el equipo de producción han demostrado estar atentos a los deseos de los fanáticos, y durante una conferencia de prensa revelaron una importante noticia.

La pregunta en boca de todos es: ¿A qué hora se emitirá "El Gran Chef: Famosos" los sábados? En respuesta a las solicitudes del público, José Peláez anunció un cambio de horario.

El programa se transmitirá a partir de las 8:30 p. m., en lugar de su horario anterior de las 10:30 p. m.

Esta modificación horaria plantea interrogantes sobre el futuro del programa cómico "Jirón del humor", que actualmente ocupa el mismo horario.

Los seguidores se preguntan qué medidas tomará Latina para evitar perder a su audiencia y cómo se adaptará la programación para acomodar a ambas propuestas.

Susan León se despidió del set de cocina de "El Gran Chef Famosos" tras convertirse en la cuarta eliminada en la ronda final, poniendo fin a su participación en el programa.

En el último desafío de la noche, Ricardo Rondón, Karina Calmet y Susan León tuvieron que enfrentarse a la preparación del Croquembouche, un postre tradicional francés. Seguir la receta resultó ser todo un desafío y los concursantes tuvieron dificultades durante la preparación.

"Me voy feliz, me voy contenta porque aprendí a cocinar, pero así es la vida, es una competencia y se cuándo me tengo que retirar", finalizó.