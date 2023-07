'El Gran Chef Famosos': Katia Palma y Mr. Peet pasan, nuevamente, a noche de sentencia

Los platillos de Katia Palma y Mr. Peet no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos', por ello, ambos participantes pasan, nuevamente, a la temida noche de sentencia del programa de cocina.

Luego de la última eliminación donde, lamentablemente, Mauricio Mesones abandonó la competencia, 'El Gran Chef Famosos' tuvo una edición especial. En esta ocasión, el reality se vistió de Corea del Sur.

El set del programa concurso fue ambientado para simular ambientes del país asiático, con banderas, cuadros, carteles de comidas típicas coreanas. Asimismo, el chef Hwang Jeong Tae fue el invitado especial para esta edición, remplazando al juez Giacomo Bocchio.

Posteriormente Nelly Rossinelli fue a encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los participantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar Japchae.

Katia Palma, Laura Spoya, Natalia Salas y Mr. Peet tuvieron 50 minutos para realizar el primer plato de la noche. Sin embargo, la ganadora de la primera preparación fue la exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio', además, obtuvo el ansiado beneficio.

Para el segundo reto de la noche los 4 participantes tuvieron la misión de preparar Kimbap. Para esto, previamente los concursantes tuvieron una clase modelo del chef coreano, quién enseñó como se enrolla el peculiar platillo.

Al termino de la preparación, todos los participantes fueron al comedor de 'El Gran Chef Famosos' para degustar sus platillos, mientras Javier, Nelly y Hwang Jeong Tae calificaban en estricto privado los kimbap.

Finalmente Katia Palma y Mr. Peet fueron anunciados como los nuevos sentenciados, por no convencer al jurado con su sazón. Por ende, Natali Salas y Laura Spoya siguen salvadas en la competencia.

Cabe resaltar que el el conductor de "A Presión" cae por quinta vez a sentencia e indicó que ya está curtido con esas noches de tensión. Asimismo, Katia Palma Mostró su incomodidad, pues fue la 'Mamá de los Pericotitos' quién decidió salvar a la ex Miss Perú.

Como se recuerda, Mauricio Mesones se convirtió en el cuarto eliminado de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que fue el jurado Masías quién tomó dicha decisión.

"Yo no me voy triste, me voy feliz. Hay que saber perder, hay que saber cuando uno hace las cosas mal y aprender de sus errores [...] Yo me esforcé hasta el final [...] Me verán regresar recargado y me verán como el ganador de El Gran Chef", aseguró.