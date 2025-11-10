El Grinch y Cindy Lou se reencuentran 25 años después: así luce hoy la niña del clásico navideño

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pasado 8 de noviembre, el Peacock Theater de Los Ángeles fue escenario de un momento inesperado y profundamente emotivo: Jim Carrey y Taylor Momsen se reencontraron públicamente por primera vez desde el estreno de "Cómo el Grinch robó la Navidad" en el año 2000.

En aquella película, Carrey interpretó al icónico Grinch, mientras Momsen, con apenas cinco años, dio vida a Cindy Lou Who, la niña que logra conmover al gruñón habitante de Villaquién. La cinta se convirtió en un clásico navideño y marcó la infancia de millones.

Taylor Momsen and Jim Carrey reunite for the first time since filming the Grinch 25 years ago. #RockHall25



We're not crying, you are 🥺 pic.twitter.com/3F5SjhaOBJ — The Pretty Reckless Source (@TPR_Source) November 9, 2025

Rock, música y recuerdos compartidos

El reencuentro ocurrió durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll 2025, donde ambos coincidieron por motivos distintos. Carrey fue el encargado de presentar a la banda Soundgarden, mientras Momsen —ahora líder de la banda The Pretty Reckless— actuó junto a los miembros sobrevivientes del grupo.

Ambos se saludaron con afecto en la alfombra roja, compartieron anécdotas y posaron para las cámaras. Momsen elogió públicamente la ética de trabajo de Carrey, recordando cómo su dedicación, incluso bajo el pesado maquillaje del personaje, la inspiró profundamente en sus primeros años como actriz.

Momsen destacó, para la revista People, la admiración hacia Carrey por su dedicación durante el rodaje navideño.

Una escena que desató la nostalgia

Las redes sociales se llenaron de mensajes emotivos y recuerdos de la película. Para muchos, ver juntos nuevamente al Grinch y a Cindy Lou Who fue como revivir una parte entrañable de su infancia. El reencuentro no solo celebró una carrera compartida, sino también el paso del tiempo y la transformación de ambos artistas.

WE WILL NEVER GET OVER THIS pic.twitter.com/ww45ZAgw1d — The Pretty Reckless Source (@TPR_Source) November 9, 2025

¿A qué se dedican hoy Carrey y Momsen?

Tras un breve retiro del cine, Jim Carrey volvió a la pantalla grande para interpretar el doble papel de los villanos Dr. Robotnik (Eggman) y su abuelo Gerald Robotnik en la tercera entrega de la saga Sonic the Hedgehog, consolidando su papel como antagonista icónico en el universo live-action del videojuego. Los fans celebraron su capacidad de reinventarse sin perder el sello cómico y expresivo que lo caracteriza.

Jim Carrey volvió en 2024 para el doble papel de los villanos Dr. Robotnik (Eggman) y su abuelo Gerald Robotnik.

Por su parte, Taylor Momsen dejó atrás su carrera como actriz infantil para convertirse en una figura sólida del rock alternativo. Desde 2009 lidera la banda The Pretty Reckless, con la que ha lanzado varios álbumes exitosos y ha girado por Estados Unidos y Europa. Su estilo oscuro, letras introspectivas y potente presencia escénica la han consolidado como una voz auténtica en el género.

Momsen actualmente se dedica al mundo musical con su banda de rock alternativo.

El reencuentro entre Carrey y Momsen no fue solo una coincidencia en una gala musical: fue una postal de nostalgia, crecimiento y afecto genuino a poco se celebrar las fiestas. A 25 años de "El Grinch", ambos demostraron que los vínculos construidos en el arte pueden perdurar más allá de los personajes, los géneros y las décadas.