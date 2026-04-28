'Emily en París' se muda a Grecia y Mónaco para grabar su sexta temporada: Conoce todos los detalles

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exitosa serie Emily in Paris se alista para una nueva etapa que marcará un importante cambio en su historia. Esta vez, la producción dejará nuevamente Francia para trasladarse a Grecia, país que será el principal escenario de su sexta temporada. Con esta decisión, la ficción apuesta por renovar su estilo visual sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno global.

Todo sobre la sexta temporada de 'Emily en París'

El rodaje está previsto para iniciar en mayo y continuará la historia de Emily Cooper en un contexto completamente distinto. La trama retomará su viaje hacia tierras griegas, tras la invitación de Gabriel, lo que abrirá la puerta a nuevas experiencias personales y profesionales para la protagonista. Aunque los detalles del guion se mantienen en reserva, se anticipa una narrativa más internacional y dinámica.

Este cambio responde a una estrategia clara de expansión dentro de Europa. En temporadas anteriores, la serie ya exploró destinos fuera de Francia, como Italia, logrando gran aceptación del público. Ahora, Grecia se presenta como una oportunidad para explotar nuevos paisajes, desde playas hasta escenarios urbanos llenos de historia.

Asimismo, el elenco principal regresará casi en su totalidad. Lily Collins retomará su papel junto a Lucas Bravo y otros personajes clave. Con este giro, la serie busca evolucionar sin perder su característico enfoque en la moda, el romance y el estilo de vida europeo.

La trama de Emily en París

La serie Emily in Paris sigue la historia de Emily Cooper, una joven ejecutiva de marketing estadounidense que llega a París para aportar una visión moderna a una firma francesa. En la primera temporada enfrenta choques culturales, retos laborales y un inesperado romance.

En la segunda temporada, Emily intenta adaptarse mejor a la vida parisina mientras su relación con Gabriel se complica. Nuevos intereses amorosos aparecen y su crecimiento profesional se vuelve más evidente, aunque siempre marcado por decisiones impulsivas y conflictos emocionales.

La tercera entrega muestra a Emily dividida entre dos caminos laborales y sentimentales. Su vida en París se vuelve más estable, pero las dudas sobre su futuro aumentan. La protagonista debe decidir entre lo seguro y lo arriesgado, tanto en el amor como en su carrera.

En la cuarta y quinta temporada, la historia se expande fuera de Francia, llevando a Emily a nuevos destinos europeos. Su mundo se vuelve más amplio, con desafíos más grandes, relaciones más complejas y una evolución clara en su personalidad.

A lo largo de sus cinco temporadas, la serie muestra el crecimiento de Emily, quien pasa de ser una extranjera desorientada a una mujer más segura. Entre romance, moda y viajes, su historia refleja búsqueda personal y constante cambio.