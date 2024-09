Patricio Parodi y Laura Spoya protagonizarían REMAKE de telenovela mexicana "El premio mayor"

¡Paren todo! Un video promocional muestra a Patricio Parodi y Laura Spoya en un llamativo proyecto. El clip, que ya circula en redes sociales, anunciaría el posible remake de la icónica telenovela mexicana 'El premio mayor', que fue protagonizada, en su momento, por Carlos Bonavides y Laura León. ¿Será cierto?

El anuncio, difundido por América televisión, utiliza la canción homónima para la presentación de Spoya y Parodi, quienes estaban caracterizados como los pintorescos personajes 'Huicho Domínguez' y 'La Tesorito'. "En octubre regresa, el premio mayor" , finaliza el anuncio, jugando al misterio.

A través de su canal de contenido, el influencer Ric La Torre reaccionó a la posibilidad de que en canal de TV traiga una nueva versión de la historia charra, la cual ganó mucha popularidad tras su estreno, en 1995.

Pese a tal revelación, no hay muchos detalles que confirmen si este anuncio estaría relacionado a la producción de una telenovela o un nuevo programa concurso. Asimismo, no se especifica si este formato saldría en señal abierta o a través de las plataformas de streaming.

En una anterior emisión del programa 'EEG', el 'Pato' Parodi se mostró "frío" al tener en el set a su expareja, con quien tuvo un mediático rompimiento de su relación, generando la incomodidad del resto de sus compañeros.

Ante tal reacción, fue interceptado por la prensa y rompió su silencio alegando que cada vez que menciona algo relacionado con Luciana Fuster, sus palabras son distorsionadas hasta el punto de crear especulaciones.