Jorge Benavides despide a Manolo Rojas con conmovedor mensaje: "Siempre te recordaremos"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras conocerse la muerte de Manolo Rojas, Jorge Benavides se pronunció con un conmovedor mensaje que dejó ver el impacto de la noticia y trajo de vuelta los momentos compartidos en la televisión peruana.

Jorge Benavides lamenta la partida de Manolo Rojas

El viernes 27 de marzo por la noche estalló una noticia que puso de luto a toda la farándula nacional: falleció Manolo Rojas a los 63 años. Al poco rato de que que la información comenzara a circular, Jorge Benavides apareció en sus redes sociales para despedirse de su amigo.

A través de su cuenta de Instagram, el popular JB compartió un video junto a su excompañero, acompañado de un mensaje que reflejaba desconcierto y tristeza.

"La verdad esta terrible noticia me cayó a través de las redes y no lo podía creer, pensé que era fake", escribió, evidenciando el impacto inmediato que le causó enterarse del fallecimiento.

En ese post, el humorista no solo lloró su partida, sino que también destacó lo buen artista que era Manolo Rojas: "Un artista completo", añadió, demostrando todo el respeto y cariño que le tenía a quien fue una pieza clave durante sus muchos años trabajando juntos en la pantalla chica.

Jorge Benavides revive recuerdos con Manolo Rojas

La relación entre Jorge Benavides y Manolo Rojas se remonta a los años dorados de programas como JB Noticias y El especial del humor, espacios donde ambos construyeron una química que el público recuerda hasta hoy.

Aunque en los últimos años ya no compartían pantalla, el vínculo amical se mantenía vigente. En su publicación, Jorge Benavides recordó uno de sus últimos encuentros, ocurrido durante la Teletón.

"Cuando me di cuenta, me maté de risa junto a él. Así es como lo recordaré, todo con él era risa, todo era chiste", relató, dejando ver que la esencia de Manolo Rojas nunca cambió.

Además, hizo una mención especial que conmovió a muchos seguidores al imaginar el reencuentro con otro referente del humor: "Ya me imagino el gran abrazo que te habrás dado con nuestro querido Guillermo Rossini".

El mensaje cerró con una despedida cargada de afecto: "Querido Manolo, que Dios te tenga en su gloria. Siempre te recordaremos como el gran Manolo Rojas. QEPD".

El conmovedor mensaje de Jorge Benavides tras la partida de Manolo Rojas refleja no solo el impacto de su muerte, sino también el legado que dejó en la comedia nacional, recordándolo como un artista completo que marcó época.