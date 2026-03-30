Alfredo Benavides y su desgarrador adiós a Manolo Rojas: "Pensé que tú cargarías mi cajón"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No cabe duda de que la inesperada muerte de Manolo Rojas ha calado profundo en las personas más allegadas al emblemático comediante. Entre ellos sus amigos que le regaló la vida como es el caso de Alfredo Benavides, quien tras un silencio sorpresivo, reapareció con conmovedoras palabras a quien consideró un hermano.

El sentido mensaje de Alfredo Benavides a Manolo Rojas

Manolo Rojas ya descansa en paz tras fallecer a los 63 años. Ayer tuvo una despedida multitudinaria y emotiva en el Campo Fe de Huachipa, en donde se congregaron familiares, amigos así como seguidores quienes lo aplaudieron por un minuto.

En la previa, el cortejo fúnebre recorrió las casas de los medios de comunicación en los que el imitador laboró. Además, sus restos fueron trasladados a su natal Huaral donde se le rindió un sentido homenaje marcado por muestras de gratitud y afecto, antes de que sus restos fueran trasladados a Lima.

En medio de este contexto de despedidas a Manolo Rojas, se sumó Alfredo Benavides, pero desde sus redes sociales oficiales con un extenso y desgarrador mensaje para quien en vida fue uno de sus mejores amigos y con el que trabajó varios años en diversos proyectos televisivos.

Mediante su Instagram, el también humorista se sinceró al expresar "pensé que tú cargarías mi cajón" , en referencia a que consideraba que él moriría antes que Manolo Rojas, debido a que este último cambió su vida para mejorar su salud. Recordó que fue él quien animó al fallecido cómico a que forme parte de 'Risas y Salsa'.

Además, Benavides resaltó los más de 35 años que se conocía con Rojas admitiendo que pasaba más tiempo con él que con su familia. Reveló que su ausencia en medio del velatorio y entierro de su amigo es algo que este último sabía.

"Hay veces que no entiendo la vida ni las decisiones que toma Dios, cuando era más fácil llevarse a otro. Es más, si me consultaba, le hubiera dado varios nombres, pero que te deje más tiempo con nosotros (...) Si yo me hubiera podido canjear por ti, lo hubiera hecho", escribió.

La partida de sus padres y su hermano que no pudo superar

En su escrito público, Alfredo Benavides indicó que Manolo Rojas no pudo superar la partida de sus padres y la de su hermano. Asimismo, afirmó que la canción del comediante titulada "A la vida", la escribió sabiendo que era la última."Nos dejas destrozados a todos", dijo.

Deslizó que se realizará un homenaje póstumo para su amigo y que tratará de estar cerca de su hijo "Manolito". "Es momento de descansar. Acá, tu misión ya fue cumplida", expresó finalmente.

Con un desgarrador mensaje el comediante Alfredo Benavides se despidió de su amigo Manolo Rojas, a quien recordó como su hermano y afirmó que su partida lo afecta totalmente.