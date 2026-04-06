Ezio Oliva sufre ataque de ansiedad en medio de su mudanza a España: ¿Cómo reaccionó Karen Schwarz?

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Ezio Oliva atraviesa una etapa de cambios tras mudarse a España junto a su familia. Sin embargo, en medio de este nuevo comienzo, vivió un momento difícil al sufrir una crisis de ansiedad que quedó registrada en video, generando gran impacto entre sus seguidores por la inesperada reacción de Karen Schwarz.

La crisis de ansiedad de Ezio Oliva

El episodio ocurrió mientras la pareja se encontraba adaptándose a su nueva vida en el extranjero. De pronto, el artista fue sorprendido por una crisis intensa que lo desestabilizó emocionalmente. Aunque no es la primera vez que enfrenta este problema, la situación evidenció lo complejo que puede resultar convivir con la ansiedad incluso en momentos de ilusión y cambio.

En ese contexto, lo que más llamó la atención fue la actitud de Karen Schwarz. Lejos de entrar en pánico, la empresaria mantuvo la calma en todo momento y actuó con serenidad para ayudar a su esposo a recuperar el control. Su reacción fue clave para contener la situación y brindarle el soporte emocional necesario en ese instante.

Posteriormente, Ezio Oliva decidió compartir lo ocurrido con el objetivo de visibilizar la importancia de la salud mental. Así, dejó en evidencia que, pese a las dificultades, es posible salir adelante con ayuda profesional y el respaldo de los seres queridos, enviando un mensaje de esperanza a quienes atraviesan situaciones similares.

"Llevo años conviviendo con el trastorno de ansiedad, pero hay días en los que vuelve a ganarme terreno y ayer volvió sin avisar, como un golpe que te hace creer que todo se acaba en los siguientes minutos. No sé si fue suerte o mala suerte que justo Karen estuviera en ese momento grabando para sus redes y, sin darnos cuenta, todo quedó guardado mientras yo sentía que me desmoronaba", expresó.

La mudanza de Ezio y Karen

A través de una galería de fotos que ambos compartieron en Instagram, la pareja dejó ver que están viviendo una de las etapas más bonitas de su vida, a pesar de que aún no han terminado de instalarse completamente. Sin embargo, resaltaron que están cumpliendo sus sueños.

Asimismo, mostraron que, por ahora, no cuentan con muebles e improvisaron una especie de sala y comedor con los objetos que tenían a la mano. No obstante, se aprecia que ambos se han unido más como pareja junto a sus hijas. Están disfrutando del proceso de mudanza, siempre rodeados de mucho amor y compromiso por seguir creciendo juntos.

En medio de cambios importantes, Ezio Oliva enfrentó una dura crisis que evidenció la importancia de la salud mental. El apoyo de Karen Schwarz fue clave, demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, el acompañamiento y la comprensión pueden marcar la diferencia para salir adelante.