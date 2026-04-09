¡Bomba en "La Granja VIP"! Youna CONFIRMA que él envió flores con pedida de matrimonio a Samahara Lobatón: "Sí fui yo"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 09/04/2026
La historia entre Samahara Lobatón y Youna volvió a captar la atención del público tras la inesperada propuesta de matrimonio que se vio en "La Granja VIP". Luego de que muchos pusieran en duda la autenticidad del gesto, el propio Youna decidió pronunciarse y confirmar que todo fue planeado por él.
Un momento que emocionó a todos
El romántico episodio ocurrió cuando Samahara recibió un ramo de flores acompañado de una carta con un mensaje contundente: "Te amo, mi amor. Te estoy esperando para casarnos". La escena, cargada de emoción, no tardó en viralizarse en redes sociales.
La reacción de la influencer fue inmediata y completamente genuina. Visiblemente conmovida, agradeció con un "te amo" a Youna por las cámaras, mientras Gabriela Herrera y Shirley Arica expresaban su deseo de contar con una invitación para la boda.
El momento no solo impactó a los seguidores del reality, sino también a los propios participantes, quienes no ocultaron su sorpresa ante la magnitud del detalle. Sin embargo, Samuel Suárez, uno de los críticos de "La Granja VIP", expresó su preocupación de que el gesto viniera de los seguidores de la influencer, mas no del padre de su pequeña Xianna.
"Me da mucha pena. Ojalá que sea un detalle realmente de Youna y no de los fans porque se le ve emocionada. Ojalá que sea un lindo detalle de Youna y no que los fans estén jugando con los sentimientos de Samahara", declaró durante la transmisión de la gala del reality.
Youna confirma que le pidió la mano a Samahara Lobatón
Lo que Samuel Suárez no esperaba era que Youna le respondiera en vivo a través de Instagram. Con pruebas del ramo de flores, confirmó al comunicador que le había pedido matrimonio a Samahara Lobatón.
"Sí, fui yo, tranquilo", expresó de manera directa, despejando cualquier tipo de especulación. Lejos de quedarse ahí, también explicó por qué decidió guardar silencio en un inicio: "Todos piensan que yo recién me entero de eso, pero como no quería aclarar nada, mejor te lo mando". Con estas palabras, dejó en claro que estaba al tanto de todo desde el principio.
Sin embargo, este acto romántico contrasta con las recientes tensiones que ambos han protagonizado. Días antes, Youna había marcado distancia de Samahara debido a algunas actitudes de ella dentro del programa, lo que hacía pensar que la relación estaba completamente fracturada.
Este giro inesperado ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios debaten si se trata de una reconciliación real o simplemente de un gesto simbólico. Muchos consideran que, pese a los conflictos, el vínculo entre ambos sigue siendo fuerte, sobre todo por la historia que comparten y su hija en común.