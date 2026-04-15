Reimond Manco ASUME LA CULPA total y asegura que estará HOY miércoles 15 de abril en el programa de Magaly Medina

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Frente al revuelo mediático generado por la reciente exposición de conversaciones privadas con la modelo Maydiel, Reimond Manco ha decidido romper su silencio. En su comunicado, el futbolista evitó adoptar una postura victimista ante el escándalo; por el contrario, enfocó su discurso en la protección de su entorno familiar.

Manco subrayó que su prioridad absoluta en este momento es resguardar la integridad y estabilidad de su esposa. En medio de la tormenta de críticas y la exposición pública, el jugador ha dejado claro que su objetivo principal es blindar su relación y minimizar el impacto que esta situación pueda tener en su círculo más cercano.

Comunicado de Reimond Manco en sus redes sociales

Consciente de que la exposición pública suele ser implacable con el entorno familiar, el exfutbolista utilizó sus redes sociales para elevar la figura de su compañera y separarla del escarnio.

"Mi esposa es una dama, una gran mujer, y no merece pasar por todo esto", expresó de forma tajante. Con esto, busca frenar el acoso digital hacia la madre de sus hijos y dejar claro que ella no tiene ninguna responsabilidad en sus actos.

"Si alguien falló, fui yo", fue la frase con el que el exvolante nacional asume el 100% de la responsabilidad en este acto de traición.

Manco reafirmó su intención de "dar la cara", una actitud que lo llevará a estar este miércoles en "Magaly Tv, la firme" para hablar su verdad.

Comunicado de Reimond Manco en sus redes sociales

Esposa de Reimond Manco decide terminar su matrimonio

La esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti decidió poner fin a su matrimonio con el exfutbolista después de que el programa de Magaly Medina revelara chats de él con una joven de nombre Maydiel.

"Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación. Quiero pedirle perdón a ella y a mis hijos por todo lo ocurrido y por la exposición pública que han tenido que vivir. Me duele profundamente que estén pasando por esto. Solo les pido respeto y consideración para ellos en este momento tan difícil", se lee.

En Magaly Tv La Firme, Maydiel mostró conversaciones íntimas con el exjugador desde octubre de 2025, donde se conocieron por TikTok. Al principio, eran solo conversaciones, pero después subieron de tono. En las conversaciones, se lee que Manco le dice que "nadie le revisa el celular" y "borra todos los mensajes".