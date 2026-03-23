Estrella del Flamengo arremetió contra la cantante Chappell Roan por presunto incidente con su hija

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una estrella del club Flamengo, de Brasil, se encuentra en medio de una polémica luego que arremetió contra la cantante Chappell Roan, a quien la acusa de enviar a su seguridad personal para amedrentar a su hija y esposa. ¿De quién se trata? A continuación todos los detalles en la siguiente nota.

Estrella del Flamengo arremetió contra la cantante Chappell Roan

La cantante estadounidense Chappel Roan y su seguridad han quedado bajo el ojo público después de que se les acusara de supuestamente maltratar a una niña de 11 años en las inmediaciones de un hotel en Sao Paulo.

Fue el futbolista del Flamengo, Jorginho Frello, quien expuso la situación señalando que su hijastra fue desairada por un guardia de la estrella pop, quien se presentó en el Lollapalooza Brasil, el reciente fin de semana.

El volante reveló la situación a través de su cuenta oficial de Instagram. En esta explica que la menor de edad se emocionó tras reconocer a su artista favorita y pasó cerca a la mesa donde se encontraba desayunando, pero todo haría indicar que ello desató la molestia de la intérprete.

"Mi hija, como toda niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que realmente era ella. La peor parte es que ni siquiera se acercó. Simplemente pasó por la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a su mesa con su madre. No dijo ni pidió nada", expresó el exjugador del Chelsea.

En tal sentido acusó a los guardias de hablar de "manera extremadamente agresiva" y subrayó que solicitaron a su esposa que su hija no falte el respeto o acose a Chappell Roan.

Los descargos de Jorginho en Instagram

"Sin tus fans no serías nada"

Además, el deportista de 34 años afirmó que la menor terminó "llorando y temblando en su silla" tras ser increpada por el guardia e inclusive reveló que la amenazó con denunciarla.

Catalogó el hecho como "triste" al opinar que se debe entender la importancia de los fans. Finalmente arremetió contra la cantante: "Chappell Roan, sin tus fans no serías nada. Y a los fans, ella no merece su afecto".

Chappell Roan responde a Jorginho

Por su parte, Chappel Roan se pronunció tras el hecho que dio a conocer Jorginho. Al respecto, publicó dos videos en redes sociales en los que negó haber agredido a alguien.

Aseguró que el guardia involucrado no es suyo y que nadie la molestó. Aclaró que no odia a sus fanáticos ni a los niños. "Es una locura, le pido una disculpa a la madre y a la niña", sostuvo.

Es así como Jorginho, estrella del Flamengo, arremetió contra la cantante Chappell Roan por un presunto incidente con su hija, aunque la estrella pop negó lo ocurrido en redes sociales.