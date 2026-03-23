Luto y consternación en Colombia: Falleció futbolista de 18 años tras desvanecerse durante un partido

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luto y consternación ha generado en Colombia el inesperado fallecimiento del futbolista Santiago Castrillón, a los 18 años, tras desvanecerse durante un partido. La noticia fue confirmada por el club Millonarios FC, mediante un sentido mensaje en sus redes sociales oficiales.

Falleció futbolista de 18 años tras desvanecerse durante un partido

El mundo del fútbol de Colombia se encuentra de luto luego de que el equipo Millonarios FC confirmó mediante redes sociales el deceso del joven futbolista Santiago Castrillón, de tan solo 18 años, que formaba parte de su categoría Sub-20.

El joven deportista, que era considerado una de las promesas del equipo de Bogotá, se desplomó el pasado 21 de marzo en medio de un partido entre Millonarios e Independiente de Santa Fe. Su caída en el gramado obligó a que se activara de inmediato los protocolos médicos y fue trasladado en ambulancia a un centro de salud del norte de la ciudad.

En un primer momento, Castrillón fue ingresado inicialmente a cuidados intensivos mientras personal médico intentaba estabilizar. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los especialistas, el volante colombiano murió al día siguiente debido a la gravedad de su condición.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad... pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

Así lo despidió su equipo Millonarios FC

La noticia fue confirmada por el mismo club Millonarios FC mediante un comunicado oficial. En este mensaje, la institución deportiva lamentó profundamente la pérdida expresando que se encuentran totalmente adoloridos por la pronta partida del joven futbolista y lo recordaron como un apasionado al deporte así como por ser muy querido por sus compañeros y técnicos.

"A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo", se lee una publicación de X.

Además, la escuadra de Millonarios FC elevó "oraciones por su alma" y extendió "un mensaje de fortaleza" para los familiares y seres queridos de Santiago Castrillón "en este momento imposibel de entender". "Santiago, nuestro entrañable compañero, descanza en paz", finalizó.

Luego de sufrir un desvanecimiento durante un partido con su equipo Millonarios FC, el futbolista colombiano Santiago Castrillón falleció a los 18 años. Así lo dio a conocer la institución en un sentido comunicado oficial en el que resaltan su amor por el deporte así como que fue muy querido por sus compañeros.