¿Va dirigida a Pamela Franco? Pamela López lanza su tema 'La clandestina': "Es referente a mi experiencia"

Pamela López sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su nueva canción titulada "La clandestina", un tema que, según contó, está inspirado en sus experiencias personales. Sin embargo, fue inevitable que el público apuntara a Pamela Franco como posible destinataria de este tema.

Pamela López lanza canción "La clandestina"

La ex de Christian Cueva anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo tema "La clandestina" durante su participación en el podcast X No Decirlo. En la entrevista, Pamela López explicó que la canción nace de sus experiencias personales y aclaró que no pretende atacar a nadie directamente.

Pamela López detalló que su proyecto musical se maneja con "sutileza" y que no sigue la moda actual de las "tiraderas" entre artistas.

"Mi canción es referente a mi experiencia, pero es sutil. No es tanta tiradera. La canción se llama 'La Clandestina'", confesó, dejando en claro que el tema busca transmitir emociones personales más que polémica.

La movida no tardó en encender las plataformas. Los usuarios comentaban y analizaban sobre la coincidencia entre el nombre elegido y la polémica que rodeó a Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco.

Magaly Medina y su inesperada reacción

Como era de esperarse, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad y dedicó un amplio espacio en su programa para comentar el caso. Con su estilo directo e irónico, cuestionó la supuesta sutileza detrás de "La clandestina". Durante la emisión, lanzó la frase:

"Es que voy a ser bien sutil, la letra de mi canción es sutil. Eso de la tiradera está de moda. ¿Cómo se llama tu canción, mamita? 'La clandestina'. O sea, si eso no es directo, por favor. Tiene la sutileza de un burro, de una vaca pisando el jardín".

La periodista remató su comentario dejando claro que para ella no había doble interpretación: "No pues, ¿a quién se le ocurre que eso va a ser sutil? No es sutil, ni elegante, ni discreto. Si tú haces una canción que se llama 'La clandestina', el título nomás lo dice todo", dijo.

Finalmente, Magaly Medina también recordó que la palabra "clandestina" se popularizó gracias a su propio programa, bromeando con que tal vez debería pedir derechos de autor. "Además, esa palabra la comenzamos a usar acá, vamos a pedir derechos de autor también", señaló.

Así, el anuncio del tema "La clandestina" terminó creciendo más allá de la música. Las interpretaciones del público, la intervención de figuras como Magaly Medina y el debate sobre si la canción estaría dirigida a Pamela Franco hicieron que el lanzamiento de Pamela López captara una atención inesperada.