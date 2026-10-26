Lamine Yamal genera polémica al ignorar a un niño que le pedía un fotos: "Por favor, Lamine, te lo suplico"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lamine Yamal vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por una situación ajena a las canchas. El futbolista del Barcelona fue captado en un video viral mientras ignoraba a un pequeño aficionado que se acercó para pedirle una fotografía, una reacción que provocó numerosas críticas en redes sociales, además de una burla colectiva ya que su equipo perdió el partido a donde se dirigía.

Lamine Yamal ignora a pequeño hincha

Según información difundida por ESPN, el menor habría esperado al jugador para tener la oportunidad de compartir un momento con él. Sin embargo, cuando se acercó a su automóvil para solicitarle una foto, el delantero no respondió favorablemente a su petición, pese a los intentos del niño por llamar su atención.

En las imágenes que circulan en internet, se escucha al pequeño llamar al futbolista por su nombre mientras permanece cerca del vehículo. Incluso, otro aficionado intenta animar el momento cantándole al deportista. No obstante, el niño vuelve a insistir en su solicitud sin conseguir que el jugador se detenga para atenderlo.

"Una sola foto, por favor, Lamine. Te lo suplico, por favor, no te toco el coche", se le escuchaba decir el niño.

La situación generó mayor controversia cuando Lamine Yamal realizó un gesto con la mano para rechazar la petición, mientras mantenía la ventana del automóvil cerrada y una expresión seria. La escena llamó la atención de los usuarios, especialmente por la ilusión que suelen mostrar los niños cuando tienen la oportunidad de acercarse a sus ídolos deportivos.

Usuarios lo destruyen en redes sociales

Tras la difusión del video, numerosos internautas cuestionaron la actitud del joven futbolista y consideraron que pudo haber tenido un gesto más amable con el pequeño. Las críticas se centraron principalmente en su falta de disposición para saludar a sus seguidores. Así, el episodio volvió a poner bajo la lupa el comportamiento de las figuras deportivas fuera del campo.

"Ojalá no gane el Balón de Oro como karma" y "Ni Cristiano ni Messi hacen eso", "Nunca serás grande por estas cosas", "Se le subió la fama al niño, qué triste ver esto", "Qué maleducado, nada le cuesta sonreír o saludar", "¿Ese es tu ídolo? Porque el mío no", "Por eso perdieron", "A Lamine le hace falta un buen facial y mucha humildad!", "Padres, aprendan a decirle a sus hijos que no se debe idolatrar a nadie", son algunos de los comentarios que más destacaron.

Es así que, el episodio reabre el debate sobre la relación de las figuras deportivas con sus seguidores, especialmente con los niños que las admiran. Aunque los futbolistas tienen derecho a su privacidad, sus reacciones públicas pueden influir en la percepción de su imagen. En este caso, el video viral evidencia cómo un gesto puede generar controversia.