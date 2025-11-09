Francis Ford Coppola de malas: Cineasta vendió su isla privada tras fracaso taquillero de su última película

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El fracaso que ha significado la película 'Megalópolis', el más reciente trabajo del cineasta Francis Ford Coppola, le obligó a tomar una difícil decisión. El director de cine tuvo que vender su isla privada en Belice debido a que la producción no tuvo el éxito taquillero que esperaba.

Medio experto en bienes raíces lo reportó

Según el portal Mansion Global, el realizador de 85 años pasaba varios meses en el territorio que era de su propiedad, pero tras la baja recaudación mundial que tuvo, decidió venderla por 1.8 millones de dólares. Según el propio Coppola, invirtió $ 120 millones de su propio dinero para su última producción.

La isla era autosostenible gracias a que cuenta con tanques de agua y paneles solares. Su nombre real es Coral Cayes y se encuentra a 12.8 kilómetros de tierra firme, siendo accesible por lancha a unos 25 minutos de viaje. Su territorio es de una hectárea y cerca de 12 kilómetros de largo.

"El señor Coppola estaba muy triste por la finalización de su contrato de arrendamiento. Apreciaba mucho su tiempo en esta isla paradisíaca, era un lugar muy especial para él", indicó Peter McLean, de la empresa Corcoran, encargado de la venta, al medio MG.

No es la primera vez que el cineasta se ve obligado a vender alguna propiedad, luego de traspasar uno de sus viñedos ubicado en California en 2021. La venta se realizó por unos $ 500 millones y sirvió para el financiamiento de 'Megalópolis', que finalmente solo recaudó $ 14,3 millones a nivel mundial.

El último trabajo de Coppola

La producción fílmica estrenada en 2024, contó con el trabajo de los actores Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza y el veterano Jon Voight. Pese a este elenco, la trama no terminó de convencer a los espectadores, que no la respaldaron en las salas de cine.

El filme tiene a 'Nueva Roma', una ciudad ficticia, como la principal donde se desarrolla la historia. César Catilina (Driver) , un artista que pretende crear un futuro idealista y utópico, y su oponente, el alcalde Franklyn Cicero (Esposito). Las diferentes visiones de ambos personajes generará un conflicto lleno de codicia e intereses particulares.

Con esto, el cineasta Francis Ford Coppola ha tenido que vender su isla privada en Belice, tras no recaudar lo suficiente por el fracaso taquillero de 'Megalópolis', su más reciente película. El director de cine había invertido $ 120 millones de su propio dinero en el largometraje.