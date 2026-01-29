Yahaira Plasencia hace oficial su relación con 'El Diablo': "Estoy en una etapa muy bonita"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia decidió dejar atrás los rumores y confirmó públicamente su relación con Luis Fernando Rodríguez, el popular 'Diablo'. La salsera se mostró serena, sonriente y bastante ilusionada, asegurando que esta historia la está viviendo con calma, privacidad y una tranquilidad que hace tiempo no sentía.

Yahaira Plasencia está enamorada

En una reciente entrevista, Yahaira Plasencia oficializó su relación con Luis Fernando Rodríguez, exsaliente de Pamela López, y dejó en claro que no se trata de un amor impulsivo, sino de algo que está fluyendo de manera natural.

"La vida a veces te sorprende", comentó la cantante, explicando que ha decidido ir paso a paso con 'El Diablo'. "Yo quiero mantenerlo así, muy tranquilo, muy en privado", señaló, dejando en claro que, aunque ya no se esconden, tampoco busca exponer su relación más de la cuenta.

Yahaira Plasencia elogia a 'El Diablo'

Tras hacer oficial el romance, la 'Patrona' no dudó en llenar de elogios al empresario, dejando en evidencia lo especial que es para ella esta nueva relación. "Es un caballero, súper educado, tiene un corazón increíble, es muy buena persona, todo lo bueno... tengo todas las palabras buenas para él", expresó.

La salsera también confesó que hacía mucho tiempo no se sentía así. "Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz, tanta tranquilidad, estoy feliz", comentó.

Además, se refirió a la presencia de Luis Fernando Rodríguez en el bautizo de su sobrino, dejando claro que no lo oculta. "Él respeta mi trabajo y mi espacio, respeta mis cosas, lo que tengo que hacer y eso me gusta muchísimo", afirmó, asegurando que se encuentra en una etapa muy bonita de su vida.

'El Diablo' y su relación con familia de Yahaira

Otro punto clave que destacó Yahaira Plasencia fue la relación de Luis Fernando Rodríguez con su familia. La cantante reveló que 'El Diablo' tiene una conexión muy cercana con sus padres y siempre está dispuesto a apoyar a los suyos.

"Mis papás lo respetan, lo quieren muchísimo, hace mucho tiempo no me sentía tan tranquila, tan en paz, tan todo", manifestó la salsera. "Es una persona que me ayuda, me protege, me cuida, está conmigo, con mi familia, quiere mucho a mis papás... qué te puedo decir", añadió.

Así, Yahaira Plasencia hizo oficial su relación con 'El Diablo', confirmando que atraviesa un momento de ilusión, calma y estabilidad junto a Luis Fernando Rodríguez, con quien ha decidido vivir este romance sin prisas y lejos del ruido mediático.