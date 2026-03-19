Gabriela Herrera y Shirley Arica protagonizan fuerte pelea y casi llegan a los golpes: "Te vendes por cualquier cosa"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La convivencia en La Granja VIP Perú se volvió tensa cuando Gabriela Herrera y Shirley Arica protagonizaron una fuerte pelea que estuvo a punto de terminar en agresiones físicas, encendiendo el ambiente del reality y dejando en evidencia los conflictos que venían arrastrando.

Origen del conflicto entre Gabriela y Shirley

Todo habría comenzado desde los primeros días del reality, cuando Shirley Arica decidió nominar a Gabriela Herrera como una de las peonas del grupo. Ese gesto no pasó desapercibido y fue interpretado por la bailarina como una clara señal de distanciamiento.

Muchos se preguntaban qué había pasado entre ellas, y fue la propia Shirley Arica quien decidió contar su versión dentro del reality, durante una conversación con Pablo Heredia.

Durante la conversación, Shirley Arica no se guardó nada y explicó que el problema con Gabriela Herrera no fue por celos, sino por una falta de respeto en su amistad.

Gabriela y Shirley protagonizan fuerte pelea

El momento más intenso llegó cuando ambas se enfrentaron frente a sus compañeros de La Granja VIP Perú. Gabriela Herrera exigió explicaciones sobre los rumores que circulaban y cuestionó la existencia de supuestas "voceras".

"Tus amigas, tus voceras, tus moscas. Tú sabes perfectamente quiénes son tus voceras", expresó Gabriela Herrera, en medio de la discusión.

Shirley Arica no se quedó callada y respondió negando tener intermediarias: "¿Qué voceras tengo yo? Flor Ortola no es mi vocera, es mi amiga y sabe perfectamente cómo se dieron las cosas".

Sin embargo, la pelea escaló cuando Shirley Arica lanzó duras acusaciones contra Gabriela Herrera, asegurando que se dejaba influenciar por beneficios materiales. "Te vendes por cualquier cosa, por un pasaje o por una cena... ni eso gastas. Te gusta que te lo pongan todo", afirmó la 'Chica realidad'.

La respuesta de Gabriela Herrera no tardó en llegar, defendiendo su independencia económica y dejando en claro su incomodidad por las acusaciones. "Si yo trabajo mi plata... me la gano yo sola", respondió, visiblemente molesta.

El enfrentamiento no pasó desapercibido para los demás participantes, quienes observaron el cruce de palabras con sorpresa. Algunos intentaron calmar la situación, mientras otros se mantuvieron atentos al desarrollo del conflicto.

Así, Gabriela Herrera y Shirley Arica protagonizaron una fuerte pelea y casi llegan a los golpes en La Granja VIP Perú, dejando al descubierto una tensión que continúa creciendo dentro del reality y que mantiene a todos atentos a cómo evolucionará este conflicto en los próximos días.