Gaela Barraza se muestra en contra de 'reconciliación' entre Tomate y Vanessa López: "No hay forma"

Tras los rumores de reconciliación entre 'Tomate' Barraza y Vanessa López, la hija del primero, Gaela Barraza, se mostró en contra de la idea que su padre y la modelo puedan retomar su romance. Según expresó la Miss Teen Model World 2023, no hay forma que Carlos Barraza y Vanessa López retomen su romance.

Todo sucedió en el programa "Amor y fuego", a donde Tomate y Vanessa fueron invitados para hacerle una sorpresa a Gaela, quien acaba de ser coronada como la nueva Miss Teen Model World 2023. Fue en el backstage donde Carlos y Vanessa se dieron un beso antes de salir al aire, lo cual desató las sospechas de una reconciliación.

"Está loco, me da risa. Estamos bien, somos amigos (...). Ya no vamos a pelear, lo prometo, ya hemos hablado mucho. Mientras que él se porte bien, yo estoy tranquila" comentó Vanessa después de el beso.

Por su parte, Tomate también bromeó sobre los sucedido y dijo que espera que Vanessa consiga una pareja que esté a su altura, pensando en el bienestar de la hija que ambos tienen juntos.

"Ella quiere (el beso), pero yo no. Si ella escoge el verdadero hombre, yo la voy a aplaudir, pero tiene que ser igual que yo", expresó Tomate.

Gaela fue consultada al respecto, pues una periodista le preguntó "¿A ti te gustaría que 'Tomate' vuelva con Vanessa?", a lo que la reina de belleza respondió diciendo que "no hay forma".

La modelo Vanessa López, quién hace algunas semanas estuvo en líos con Jean Deza, tuvo unas tiernas palabras para Gaela, pues resaltó que la conoce desde hace muchos años y se siente orgullosa de sus logros.

"Orgullosa de Gaela. A mí me encanta verla feliz, no me quiero poner a llorar, pero la conozco desde que tiene 5 años", empezó contando con una evidente emoción.