Gia Meier, hija de Christian Meier, reaparece con inesperado mensaje tras críticas por su noche de juerga

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La hija de Christian Meier y Marisol Aguirre volvió a dar que hablar tras circular un video de su noche de juerga. Gia Meier reapareció en TikTok con un mensaje que muchos relacionaron con las críticas que recibió.

Gia Meier reaparece con mensaje

Todo comenzó cuando se difundieron imágenes de Gia Meier durante una noche de juerga. En ellas, la joven influencer aparece a la salida de un local junto a un joven, mientras ambos esperaban la llegada de un taxi.

Las escenas llamaron la atención porque, en algunos momentos, la hija de Christian Meier mostró dificultades para mantenerse de pie. Incluso, se apoyó en un poste y en su acompañante mientras aguardaban el vehículo. Finalmente, ambos se retiraron juntos del lugar.

La difusión de estas imágenes generó comentarios en redes sociales, especialmente por la situación en la que fue captada la conductora de Zaca TV. En un primer momento, también surgieron interrogantes sobre la identidad del joven que permaneció a su lado durante la salida nocturna.

Tras la emisión del informe, Gia decidió reaparecer en sus redes sociales con una foto suya acompañada de una frase que despertó diversas interpretaciones entre sus seguidores. "Les deseo de todo corazón que encuentren algo más bonito en que invertir su tiempo", escribió en TikTok.

El mensaje fue publicado un día después de que se difundieran las imágenes y varios usuarios lo relacionaron con la exposición de su vida privada.

Gia Meier aclara quién era el joven

Otro detalle que generó curiosidad fue la presencia del joven que estuvo junto a Gia Meier durante aquella noche. En las imágenes difundidas, él permaneció pendiente de la influencer e incluso la ayudó mientras esperaban el taxi.

La escena dio pie a especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos. No obstante, Gia Meier terminó aclarando la relación que mantiene con el joven a través de TikTok.

"Mi mejor amigo desde el nido", respondió la hija de Christian Meier, dejando en claro que se trata de una amistad que se remonta a su infancia.

Hasta el momento, Gia no ha ofrecido detalles sobre lo ocurrido durante aquella noche ni ha explicado públicamente las circunstancias en las que fue captada.

Así, Gia Meier, hija de Christian Meier, volvió a generar comentarios tras las imágenes de su noche de juerga. La influencer reapareció con un mensaje y aclaró que el joven que la acompañaba es su mejor amigo desde el nido.