Magaly queda al borde del llanto tras escuchar impactante confesión de Maricarmen Marín: "Sé lo que se siente"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina y Maricarmen Marín vivieron un momento bastante emotivo durante una entrevista en el pódcast de la 'Urraca'. La cantante se animó a contar cómo la muerte de su madre cambió por completo sus Navidades y terminó tocando una fibra sensible en la conductora, quien quedó al borde del llanto al recordar a su propio padre.

Maricarmen Marín y su impactante confesión

Maricarmen Marín contó que su disco navideño surgió de su momento más difícil. La cumbiambera abrió su corazón y recordó que perdió a su madre un 21 de diciembre, cerca de Navidad.

La artista explicó que, antes de esa triste pérdida, estas fiestas eran pura alegría en su casa. Sin embargo, todo cambió tras la partida de su madre y lo que antes eran reuniones llenas de felicidad se convirtió en una época bastante difícil para toda la familia.

"Ese disco nació de uno de los dolores más grandes de mi vida. Mi mamá falleció un 21 de diciembre y las Navidades, que eran una algarabía en mi casa, se convirtieron en un funeral", contó Maricarmen.

Pero eso no fue todo. La cantante también confesó que, después de lo ocurrido, ya no tenía ganas de ver nada relacionado con la Navidad. Mientras muchas familias se alistaban para celebrar, la suya seguía lidiando con una tristeza enorme.

"Era no querer ver nada porque todos eran felices en Navidad y nosotros pasábamos una pena irreparable", agregó.

Fue justamente a raíz de esa experiencia que decidió darle otro sentido a estas fechas a través de la música. Así nació su disco navideño, un proyecto muy personal que la ayudó a afrontar esos recuerdos y a sobrellevar la ausencia de su mamá.

Magaly Medina quedó al borde del llanto

Al escuchar la historia de Maricarmen, Magaly Medina no pudo evitar sentirse identificada. La conductora recordó a su padre, quien falleció, y contó que sabía lo difícil que es pasar la Navidad sin una persona tan importante en tu vida.

"Nos ha acompañado mucho tu disco. Mi papá ya no está, entonces sé lo que se siente pasar una Navidad sin alguien que amas tanto", expresó la 'Urraca' con la voz quebrada.

La confesión de la cantante tocó una fibra sensible en Magaly, quien terminó al borde del llanto al hablar de lo difícil que es pasar las fiestas sin una persona tan importante en la vida.

Maricarmen, por su parte, le hizo saber que entendía perfectamente ese sentimiento y que ambas compartían una pena que sigue presente, sobre todo cuando llegan las reuniones familiares de fin de año. "Por detrás hay una herida que nunca cerrará, así que nos acompañamos en eso", señaló la cantante.

Así, la impactante confesión de Maricarmen Marín sobre la muerte de su madre terminó dejando a Magaly Medina al borde del llanto.