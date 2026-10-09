Maricarmen Marín revela que Sebastián Martins le pidió matrimonio hace 9 años y aún no se casan

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Conversando con Magaly Medina, Maricarmen Marín abrió el baúl de los recuerdos sobre su relación con Sebastián Martins. Contó que el productor le propuso matrimonio hace 9 años, pero el matrimonio todavía no se concreta.

Maricarmen Marín recordó su pedida de mano

Se abrió por completo con Magaly. Maricarmen Marín recordó la partida de su madre en 2008. De paso, la cumbiambera contó cómo va su hermosa relación con el productor Sebastián Martins.

La exintegrante de Yo Soy reveló que su pareja le pidió la mano en un viaje allá por el 2017, pero admitió que, hasta ahora, el matrimonio todavía sigue en veremos.

La confesión sorprendió a Magaly Medina, quien no dudó en comentar que ya debería haber una nueva propuesta para llegar al altar. Ante ello, Maricarmen respondió con una frase que llamó la atención durante la conversación: "Ya caducó".

Maricarmen Marín elogia a Sebastián Martins

Más allá de la anécdota sobre el matrimonio, Maricarmen también habló con cariño de la relación que mantiene con Sebastián Martins. La cantante contó que llevan 12 años juntos y destacó que han construido una dinámica familiar que los hace sentirse felices, especialmente desde la llegada de su hija Micaela.

"Estoy muy feliz porque hemos hecho un lindo equipo. Los dos queríamos ser papás en el momento en el que tuvimos a Micaela. Es un chico muy maduro, tranquilo, pausado, también es estricto y radical, me encanta discutir con él, conversar con él", expresó la exintegrante de 'Yo soy'.

La artista también resaltó el papel que cumple Martins en la crianza de su pequeña y aseguró que ambos están muy comprometidos con su bienestar. Según contó, el productor no solo participa en las responsabilidades cotidianas, sino que también comparte actividades y momentos de diversión con la niña.

"Los dos nos desvivimos por Micaela (...) también cambió pañales, también se despertó para sacar el chanchito a Mica. Es de los que dice, 'Vámonos, Micaela' y se van a hacer juntos alguna actividad. Es un papá presente totalmente y y además divertido", manifestó orgullosa.

Maricarmen también recordó que su historia con Sebastián no empezó directamente como un romance. Según explicó, al comienzo mantuvieron una relación de amistad durante casi tres años, una etapa que considera importante para el vínculo que construyeron con el tiempo.

Así, Maricarmen Marín confirmó que Sebastián Martins le pidió matrimonio en 2017, pero que, 9 años después, todavía no han llegado al altar.