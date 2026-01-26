Christian Cueva arremete nuevamente contra Renato Tapia tras referirse a la selección: "Le falta el respeto a los compañeros"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tensión entre Christian Cueva y Renato Tapia continúa. Recientemente el futbolista de Juan Pablo volvió a referirse del volante nacional, quien semanas atrás dio que hablar al tener una dura crítica sobre la selección peruana y la FPF. A ello se le sumó una indirecta que evidenciaría que iba dirigido a 'Aladino', ahora este último salió al frente para responderle.

Christian Cueva arremete nuevamente contra Renato Tapia

La pareja de la cantante de cumbia Pamela Franco concedió una entrevista a Teledeportes en la que se abordó diversos temas cómo la razón de su salida de Emelec, su decisión por sumarse al cuadro de Chongoyape, sus apuestas con creadores de contenido y como era de esperarse la polémica que surgió con Renato Tapia.

Recordemos que semanas atrás el apodado 'Cabezón' tuvo una tajante postura con respecto a la interna de la Blanquirroja asegurando que existe hipocresía, opinión que no fue bien tomada por algunos elementos del combinado patrio, una de esas personas fue 'Cuevita'.

Sin pelos en la lengua, Christian Cueva fue claro y directo con su postura. "Si hay algo que uno siente, en su momento se debe aclarar, se debe decir. (¿Sientes que Tapia lom dijo a destiempo?) Siento que sí, yo no siento que Renato sea una mala persona, pero si lo dijo en ese momento, creo que tuvo mucho tiempo para decirlo o lo estuvo pensando desde mucho antes", manifestó.

Respecto a la indirecta de Tapia que estaría dirigida a él en el que expresó "Dime dónde trabajas y te diré quién eres", Cueva Bravo refirió que sí cree que dicho mensaje estuvo dirigido a su persona. "Siento que a los compañeros le falta el respeto" , enfatizó.

La verdadera razón de su salida de Emelec

Christian Cueva tuvo un paso corto por Emelec, de Ecuador, el sorpresivo final generó una ola de reacciones tras rescindir su contrato y empezar un nuevo reto sumándose al equipo del presidente de la FPF, Agustín Lozano, Lo que muchos se preguntaban era cuál fue la razón o razones para que tomara dicha decisión.

En tal sentido, el jugador de 34 años rompió su silencio y reveló la verdad detrás de ello. "Definitivamente sí, me debían económicamente. Cuando yo salgo de Cienciano dejé un dinero el cual Emelec tenía que dármelo ni bien firmado el contrato en Ecuador, lo cual no fue así desde la fecha recibí solo un mes y nada más", explicó.

