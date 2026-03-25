Hija de Lucía de la Cruz descarta que la cantante esté en coma o entubada: "Es una mujer muy fuerte"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unas horas se informó que la cantante criolla Lucía de la Cruz había sido internada de emergencia en un hospital debido a complicaciones con la diabetes que padece desde hace varios años. Aunque muchos estaban preocupados por la salud de la artista, su hija salió a aclarar que la intérprete se encuentra estable y descartó los rumores de que haya caído en estado de coma o que su salud esté gravemente comprometida.

¿Cuál es el estado de salud de Lucía de la Cruz?

Según se informó, aproximadamente al mediodía de hoy, la criolla fue ingresada al Hospital María Auxiliadora, en Villa María del Triunfo. En redes sociales se empezó a generar una ola de preocupación por la salud de Lucía, ya que algunas personas indicaban que habría sufrido un derrame cerebral, mientras otros aseguraban que había caído en coma.

Sin embargo, esta noche, la hija de la cantante habló en exclusiva con Magaly TV, la firme y descartó que su madre esté muy delicada, ya que solo se trataría de una recaída leve. Actualmente, se encuentra a la espera de que se estabilice para que los médicos puedan darle de alta y llevarla a casa, donde podrá recuperarse completamente.

" Mi mamá es una mujer muy fuerte y bendecida por Dios. Lucía simplemente ha tenido una pequeña infección que se le ha complicado, porque, como todos sabíamos, tiene diabetes. Pero no está entubada ni ha tenido un derrame cerebral. No entiendo quién está inventando eso. Tengo que esperar el diagnóstico y, si el médico me dice que nos la podemos llevar, lo haremos", indicó Edhit Wong, hija de Lucía.

Asimismo, el hermano de la cantante también aseguró que se encuentra estable y que le están realizando exámenes para determinar su estado. "La van a monitorear de tres a cinco días. La dejé en su cuarto para que le hagan su tomografía. Y, gracias a Dios, todo ha salido bien", señaló.

Comunicado del hospital

En la tarde se informó que Lucía se encuentra en "la unidad de trauma shock, bajo monitoreo permanente y cuidados de un equipo multidisciplinario". Asimismo, se dio a conocer que la artista viene siendo cubierta por el Seguro Integral de Salud - SIS y el hospital viene realizando "los esfuerzos necesarios para brindar una atención oportuna y contribuir con su recuperación".

Hasta el momento, la familia y amigos de Lucía de la Cruz se encuentran a la espera de los exámenes médicos que se le realizaron para conocer con mayor precisión el estado de salud de la cantante y la gravedad de la complicación.

Es así que, la salud de Lucía de la Cruz no es tan grave como se especuló en redes sociales. Su familia aclaró que se trata de una complicación leve y que permanece estable, bajo observación médica. Se espera que evolucione favorablemente en los próximos días y pueda recibir el alta.