Pamela López lamenta no haber conocido antes a Paul Michael y no tener hijos juntos

Durante su última entrevista, la empresaria trujillana Pamela López abrió su corazón y habló sin filtros sobre su relación con Paul Michael. Lamentó profundamente que la vida no le haya dado la oportunidad de conocerlo antes ni de tener hijos junto a él.

Pamela López no podrá tener más hijos

Pamela López asistió al programa Ponte en la cola, conducido por Michelle Soifer y Ricardo Rondón, y habló sin filtros sobre su relación con Paul Michael. Entre risas, reveló que le hubiera encantado tener un hijo con él, pero que una decisión médica tras sus embarazos lo hace imposible.

"Yo creo que va a ser súper complicado. Hubiese anhelado de repente en otro momento poder haber conocido a Paul, pero es complicado, es difícil, casi imposible", confesó la empresaria, dejando claro que no hay vuelta atrás.

La ex de Christian Cueva explicó que tras someterse a cuatro cesáreas, su salud quedó muy comprometida. Los médicos le recomendaron una ligadura de trompas, cirugía permanente que le impide embarazarse nuevamente.

"Estoy ligada, tengo cuatro cesáreas. La última cesárea literalmente morí, me fui. Fue muy riesgosa para mí", relató.

A pesar de la limitación médica, Pamela López asegura que mantiene una comunicación constante con Paul Michael sobre la posibilidad de la maternidad.

"Es un tema que también lo conversamos muy a menudo con Paul. Es un chico joven, guapísimo, talentosísimo, con un corazón lindo que ya tiene una hijita", contó la empresaria.

Pamela López casi muere en parto

Pamela López también recordó momentos estremecedores durante el nacimiento de su hija en 2019. La ex de Christian Cueva relató que sufrió complicaciones graves que la llevaron casi a la muerte.

"De hecho, me morí literalmente. Nace mi hija y yo muero. Ella nació a los seis meses y fue llevada a UCI (40 días), mientras a mí me aplicaban electroshocks para reanimarme. Perdí mucha sangre. El 2019 fue un año superdifícil", compartió.

Ese mismo año, mientras estaba embarazada, Pamela López también fue operada de la vesícula y recibió un consentimiento donde le advirtieron que podría perder a su bebé. "Era mi vida o la de ella. Felizmente, hoy tiene 5 años y está sanita", dijo con alivio.

Pamela López concluyó que la maternidad junto a Paul Michael quedó fuera de su camino, y que no conocerlo antes es algo que siempre lamentará. Aun así, resaltó que estas experiencias le permiten valorar su presente y la conexión que mantiene con su pareja.