¿Pamela López y Christian Cueva inician trámite de su divorcio? El documento filtrado que lo cambiaría todo

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Christian Cueva siguen sorprendiendo y esta vez tras filtrarse un documento legal que daría un giro drástico a su polémica separación. ¿Divorcio en marcha? ¿Firmaron la pipa de la paz? Imagen compartida por la trujillana, enciende la alarma en la farándula local.

¿Christian Cueva le dará el divorcio a Pamela López?

La popular 'KittyPam' estuvo en el 'ojo de la tormenta' y acaparó los titulares por su conflicto legal con el futbolista Christian Cueva, ya que, como se recuerda, en más de una ocasión, lo acusó de no pasar pensión de alimentos para sus tres hijos desde el día en que decidió anunciar el fin de su historia de amor a través de un polémico comunicado para luego formalizar su romance con Pamela Franco.

Pero eso no era todo, ya que López Solórzano pidió reiteradas veces que el popular 'Aladino' le firme los papeles de divorcio, ya que ambos rehicieron su vida y encontraron el amor en otras personas como con la cumbiambera y en el caso de ella con Paul Michael. Tras este escándalo mediático, la trujillana sorprendió con una inesperada historia compartida en su cuenta de Instagram.

La influencer reposteó la imagen compartida por su abogado, Gino Zamora Vega, quien pese a que ha evitado dar detalles de la conciliación del régimen de visitas del 'pelotero' a sus menores hijos, filtró un documento vinculado al proceso legal de la expareja.

"En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el juez tiene facultades tuitivas, y en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que se debe soluciones, derivados de las relaciones familiares y personales", se lee en el documento filtrado en la madrugada del 11 de septiembre.

Abogado de Pamela filtra posible trámite legal

¿Por qué se sospecha de un trámite de divorcio? Pues bien, pese a que el documento no precisa con exactitud que este sea el proceso legal que llevará la expareja, el término se resalta como una de las reglas establecidas por el Tercer Pleno Casatorio Civil, así como procesos de alimentos, filiación, violencia familiar, entre otros.

Asimismo, lo que llamó la atención fue el mensaje de la trujillana en la foto del documento filtrado, ya que se deja entrever su emoción por este nuevo paso en medio de su conflicto legal vinculado a sus hijos.

"Nadie dijo que sería fácil. 1:03 a.m.", señaló la pareja de Paul Michael en su cuenta de Instagram, acompañado de un emoji de manos aplaudiendo el hecho.

Filtran documento que deja entrever posible trámite de divorcio de Pamela López y Christian Cueva.

Hasta el momento, ni Pamela López ni Christian Cueva han emitido declaraciones oficiales sobre el documento filtrado en redes sociales. Sin embargo, la difusión de este material ha reavivado los rumores de una posible separación definitiva y que el futbolista habría decidido firmar los papeles de divorcio.