Ex chica reality denuncia que fue PEPEADA en discoteca de Lima: "Perdí el conocimiento y borré cassette"

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora de televisión, Flor Ortola, denunció que fue pepeada en una conocida discoteca de Lima y pasó un mal momento, ya que no recuerda nada de lo sucedido. La ex chica reality hizo un llamado a sus seguidoras para que se cuiden entre sí y siempre estén alertas a las personas que están alrededor y al vaso del que están tomando.

Flor Ortola denuncia que fue pepeada

En una reciente entrevista que concedió a un diario local, la conductora de 'Mesa Caliente' contó que alguien le puso algo extraño en su bebida y perdió el conocimiento. Flor indicó que nunca antes había experimentado una sensación como la que sintió aquella noche.

"Me di cuenta después por cómo había reaccionado . Perdí el conocimiento totalmente, borré cassette. Tenía vómitos y una sensación en el cuerpo que nunca había sentido ", declaró a Trome.

La exintegrante de Esto es Guerra resaltó que el desafortunado incidente ocurrió en una discoteca de Perú y que no le pasó nada malo, porque dos chicas que no la conocían se dieron cuenta de lo que estaba pasando y la auxiliaron, llevándola a su casa.

Flor aseguró que nunca antes le había pasado algo similar en ninguno de los países donde trabajó. Además, dijo que no pudo identificar a la persona que le puso algo en su bebida y, debido a ello, no hizo la denuncia. También hizo un llamado a las mujeres a tener cuidado cuando salen de fiesta.

"Una recomendación a las chicas: siempre estén pendientes de sus vasos o compren lo que vayan a beber. Hay que tener mucho cuidado, rodearse de amigas, volver siempre en grupo y no confiar. También cuidarnos entre mujeres, aunque no nos conozcamos", concluyó.

¿Quién es Flor Ortola?

Flor Ortola es una modelo, comunicadora social y presentadora de televisión argentina, nacida en la provincia de Santa Fe. Inició su carrera en el modelaje y participó en pasarelas en varias ciudades de su país antes de incursionar en medios y redes sociales.

Más adelante trabajó en programas de televisión en Bolivia y luego llegó al Perú, donde ganó popularidad tras participar en el reality Esto es Guerra. Actualmente también forma parte del panel del programa Mesa Caliente, consolidándose como figura de la televisión de espectáculos.

Es así que, la conductora de televisión Flor Ortola contó que fue víctima de "pepeo" en una discoteca de Lima, tras beber algo que habría sido adulterado. Aunque no recuerda lo ocurrido, agradeció a dos mujeres que la ayudaron y pidió a otras chicas mantenerse alertas y cuidarse cuando salgan de fiesta.