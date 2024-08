¡Impactante! Zumba revela DURA situación que pasó con sus padres en reciente entrevista

El popular artista y excombatiente, Zumba, sorprendió al revelar una durísima situación vivida con sus padres, en una reciente entrevista en el podcast de Andrea Llosa.

Óscar Benítes, nombre real del artista, dejó impactada a la conductora de televisión cuando reveló estar atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, afirmando que no ve a sus padres desde el 2023 por "decisión propia".

Lamentablemente, Zumba no tuvo una infancia fácil. Esto lo reveló en el programa 'Todo Good', sorprendiendo a todos sus seguidores relatando que sus experiencias de joven han dejado una huella profunda en su vida.

Sin embargo, lo que hizo fuerte al artista fue su esperanza de un futuro más prometedor y de éxito, lo cual terminó consiguiendo, llevando sonrisas a las personas con sus diversos actos, videos y campañas con los años.

Previamente, Zumba también llegó a contar que durante algunas ocasiones, llegó a vivir en las calles cuando viajó a otros países en busca de castings de actuación. Esto fue compartido con el podcast Unfold Club.

"Me fui a Bolivia con 700 soles en el bolsillo. Fui al casting, no me aceptaron, dormí en la calle, un cura me ayudó. Fui a Chile, llegué hasta Arica, me quedé un año sacando tomates en una chacra. Tomaba las decisiones, decía 'si me caigo, me caigo y me levanto como si nada'", detalló.