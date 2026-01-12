Jossmery Toledo protagoniza BESO con popular influencer y chico reality: "No soy de hablar mucho"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo vuelve a acaparar los titulares de la farándula y esta vez al protagonizar un apasionado beso con un popular influencer durante su participación en el reality "El rancho de destino". La escena generó que sus seguidores se pregunten si encontró el amor.

Jossmery Toledo e Isander Pérez se besan

Jossmery Toledo, quien se ha visto envuelta en una serie de escándalos mediáticos, como su ampay con Christopher Olivares, hijo del exfutbolista Percy Olivares, ingresando a un hotel de Miraflores en enero del 2020, su relación con Jean Deza, y su más sonado caso en 2022 con el 'pelotero' Paolo Hurtado, un hombre casado con Rosa Fuentes.

Pese a que actualmente la expolicía trató de mantenerse activa en redes sociales, lejos de los ampays, Jossmery no pudo evitar volver a ser mencionada en la televisión peruana y prensa internacional. ¿Por qué? Pues bien, la también chica reality se animó a formar parte del reality internacional 'El rancho de destino', un proyecto encabezado por el influencer y presentador Danny Pérez.

A solo días de su ingreso al show televisivo en Miami, Jossmery Toledo no solo captó la atención con su figura y belleza, sino por protagonizar una inesperada escena, que dejó abierta a la imaginación de sus fanáticos que probablemente podría encontrar el amor. En un reciente episodio del reality se la ve muy cerca de Isander Pérez, expareja de Isabella Ladera.

¿Jossmery Toledo encontró el amor?

Seguidamente, el influencer evidenciaba nerviosismo al estar cerca de Jossmery y procede a dejarle en claro: "En verdad, mi amor, no soy de hablar mucho", a lo cual, ella tuvo una peculiar forma de responder a su confesión.

"Espérate, despacio. Yo te voy a enseñar a besar", indicó la chica reality para luego sellar la escena con un apasionado beso delante del resto de participantes del show, provocando gritos y entusiasmo en el set.

Pese a lo evidenciado ante las cámaras de televisión, ni ella ni Isander Pérez han confirmado que el beso sea el inicio de un romance entre ambos, pero sin lugar a dudas la escena se ha vuelto tendencia y ha dejado en shock a más de uno de sus fanáticos en redes sociales.

