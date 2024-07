Jefferson Farfán enciende las redes al declarar su amor por famosa cantante: "Esa mujer es espectacular"

En una reciente entrevista, Jefferson Farfán confesó estar profundamente enamorado de una famosa cantante internacional a quien ha admirado durante mucho tiempo. Además, compartió detalles sobre su vida actual y sus proyectos empresariales, dejando claro que, a sus 39 años, está concentrado en sus negocios y proyectos personales.

El exfutbolista efferson Farfán reveló que tiene dos grandes amores platónicos: Jennifer López, la reconocida cantante estadounidense, y Myriam Hernández, la talentosa cantautora chilena.

Según sus declaraciones, ha asistido a los conciertos de ambas artistas y mantiene comunicación con Myriam Hernández a través de redes sociales, expresando su profunda admiración por ellas.

"Mi amor platónico siempre será Jennifer López y Myriam Hernández. Yo escuchaba con mi mamá su música (de Myriam), muy fuerte sus temas. También he ido a verla al teatro. Es espectacular esa mujer. Le he escrito por Instagram, y le sigo escribiendo, y me responde... Estoy enamorado de ella, sí", confesó el exdeportista.