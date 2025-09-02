Jefferson Farfán y el millonario precio de su lujosa mansión con búnker en La Molina

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La lujosa mansión con búnker de Jefferson Farfán en La Molina será puesta a la venta, y su exorbitante precio ha generado gran expectativa. Los detalles de la propiedad han sorprendido a sus seguidores y a todos los que sueñan con vivir en este hogar de ensueño.

Jefferson Farfán y el precio de su lujosa mansión

Según informó el programa Amor y Fuego, la lujosa mansión de Jefferson Farfán tiene ocho años de construcción y un terreno de 2,080 metros cuadrados, con 1,130 metros cuadrados de construcción. La mansión está equipada con siete habitaciones, todas con walk in closets, además de siete baños y un baño adicional para visitas.

El inmueble incluye un sótano social con barra y pista de baile, una sala de juegos con billar y gimnasio con sauna seco y húmedo, y una gran terraza que conecta con un jardín amplio.

Además, la propiedad cuenta con cancha de futbolito, piscina espaciosa, zona de BBQ con parrilla, sala con chimenea a gas y bar de mármol, y estacionamiento techado para dos autos más espacio para seis a ocho vehículos adicionales. Dormitorios y baños de servicio completan la comodidad del hogar.

El precio de venta, según el agente inmobiliario Manuel Bermeo de la Inmobiliaria Berneo, se estima en 4.9 millones de dólares, reflejando la magnitud y exclusividad de la propiedad.

Macla Villamonte habla de la mansión de Farfán

Algunos de estos detalles fueron confirmados por Macla Villamonte. La conductora del pódcast Mostritos y Pirañas reveló que sus amigas le contaron sobre las fiestas que se organizaron en la mansión de Jefferson Farfán, y destacó que no se trataba solo de un hogar de lujo, sino de un verdadero centro de entretenimiento privado.

"Mis amigas sí fueron y me contaron que el búnker es realmente un búnker, no tienes adentro señal", dijo la conductora. "Farfán tiene como una discoteca dentro de su propia casa, y bajas... ahí no hay señal", agregó.

Aunque Macla Villamonte no llegó a entrar al famoso búnker de Jefferson Farfán, sí recibió la invitación de un amigo futbolista. "Farfán está haciendo ahorita una fiesta, hay que movernos, vámonos para allá", le dijo su contacto, pero ella decidió declinar la propuesta.

Con un valor de 4.9 millones de dólares, la mansión de Jefferson Farfán en La Molina será vendida y llama la atención por cada uno de sus lujos. Desde su búnker hasta la piscina, el gimnasio y las zonas de entretenimiento, la propiedad refleja un estilo de vida exclusivo, fascinando a sus seguidores.