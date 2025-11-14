Xiomy Kanashiro revela si ya recibió la aprobación de la mamá de Jefferson Farfán para la boda

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro sorprendió al contar cómo va realmente su relación con la mamá de Jefferson Farfán y si ya recibió la tan comentada aprobación para una posible boda. La 'Chinita' confesó detalles que muchos querían saber y, además, contó que incluso tuvo que ahorrar para poder darle un regalazo a Jefferson Farfán por sus 41 años.

¿Xiomy tiene la bendición de 'mamá Charo'?

Xiomy Kanashiro contó a las cámaras del programa Arriba mi gente que está a la espera de que Jefferson Farfán le pida formalmente la mano.

"Yo también estoy esperando la pedida de mano, pues ya tengo la bendición de 'mamá Charo', un beso a mi suegra", aseguró la 'Chinita', dejando entrever la buena relación que mantiene con la madre del exfutbolista.

La bailarina enfatizó que, por ahora, la pareja está enfocada en sus proyectos personales y en celebrar los primeros meses de relación con calma. Según sus propias palabras, la relación inició formalmente el 6 de enero de este año, aunque ambos se conocen desde hace cinco años, cuando eran amigos.

"Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja", contó la 'Chinita'.

Xiomy y su regalo de cumpleaños a Farfán

A pesar de la expectativa sobre un posible matrimonio, Xiomy Kanashiro aclaró que no presiona a Jefferson Farfán, aunque su familia ha intervenido en tono divertido para aconsejar al exfutbolista.

"Yo no lo presiono, ni le advierto nada, pero el que le advirtió para que se porte bien fue mi papá, tuvieron como tres horas de conversación (risas)", relató Kanashiro.

La pareja, que está por cumplir nueve meses juntos, se ha mostrado muy unida durante sus celebraciones y actividades personales.

Recientemente, Jefferson Farfán celebró sus 41 años en Miami junto a Xiomy Kanashiro, quien confesó que ahorró durante cinco a seis meses para poder comprar el regalo perfecto para el exfutbolista.

"Sí, ahorré desde cinco a seis meses, he estado ahorrando. Pero se lo merece en realidad, él sabe que es mi esfuerzo y el detalle que yo puedo tener con él. Sabe el regalo que le he hecho, espero que le haya gustado", contó.

En definitiva, Xiomy Kanashiro atraviesa un buen momento junto a Jefferson Farfán, con la aprobación de la mamá del exfutbolista y la expectativa de la pedida de mano. La pareja sigue consolidando su historia, mientras los fans esperan con entusiasmo los próximos pasos de esta historia.