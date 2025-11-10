Periodista y conductora de TV, dio a luz a su primer bebé y lanza EMOTIVO mensaje: "El amor más puro"

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alexandra Hörler, reconocida periodista y conductora de televisión, vive uno de los capítulos más emotivos: ¡se convirtió en madre por primera vez! A través de sus redes sociales, anunció que dio a luz a su primogénita con un emotivo mensaje.

Alexandra Hörler dio a luz a su primer bebé

Sorprendió al anunciar públicamente su embarazo de forma natural, un hecho que emocionó a sus seguidores y colegas. Pese a que reveló en una ocasión que su gestación presentaba algunas complicaciones tras haber sido diagnosticada con preeclampsia, que incluso la llevaron a tener descanso médico; el último sábado, 8 de noviembre, Hörler dio la bienvenida a su primogénita.

Pues bien, Alexandra Hörler se convirtió en madre junto a su esposo Juan Francisco Pardo, según lo dio a conocer el domingo con fotos inéditas de su parto por cesárea. La periodista compartió detalles del nacimiento de su hija y expresó la profunda emoción que le genera esta nueva etapa en su vida.

"Y llegó el momento más feliz de mi vida! Lo mejor que me ha pasado! El amor más puro e infinito del mundo! Les presento formalmente a Isabella Aurora Pardo Hörler", se lee en el mensaje que compartió la conductora de TV, en su cuenta de Instagram.

Periodista ya es mamá tras complicado embarazo

Seguidamente, reveló que la bebé nación a las 7:39 de la mañana, pesando 2.890 kilos. Asimismo, contó cómo su esposo la sorprendió decorando la habitación de la clínica con globos y mensajes de felicitación.

En una de las imágenes compartida por la periodista, se ve a su pareja muy feliz con la llegada de su bebé y sin dudarlo, sostenerla entre sus brazos. La escena no pasó desapercibida y rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios en sus redes sociales, no solo de sus seguidores, sino también de otras figuras destacadas de la farándula y del entretenimiento peruano como Janet Barboza quien escribió: "¡Tu motor y motivo!".

"Bienvenida mi niña hermosa", "No hay momento más Hermoso e inolvidable que ese, felicidades", "esa sensación que te la pongan al costado recién salida de la pancita es...te dije que Dios estaría contigo, felicidades nueva mamá", fueron algunos de los otros mensajes que recibió tras dar a luz.

Es así como la comunicadora, Alexandra Hörler, expresó su emoción al convertirse en madre por primera vez y dar a luz a su bebé el último sábado 8 de noviembre. La noticia la dio a conocer recién el día de ayer a través de sus redes sociales.