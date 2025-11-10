10/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susy Díaz sorprendió a más de uno con sus confesiones en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV). La madre de Flor Polo puso en aprietos a Christian Cueva tras revelar que él la afanó cuando estaba en su mayor auge como futbolista de la Selección Peruana de fútbol.

Susy Díaz en 'El Valor de la Verdad'

La exvedette y congresista peruana, Susy Díaz, fiel a su estilo, llegó decidida a contarlo todo en el temido sillón rojo de 'EVDLV'. Luciendo su cabellera rubia y un vestido rojo despampanante, y sin filtro, lanzó las más picantes confesiones sobre su vida que pondría en aprietos a más de un personaje de la farándula, política y del fútbol nacional.

Pues bien, Susy habló de sus amores, errores, amistades rotas y secretos que marcaron su vida pública y privada. Algunos de los datos más reveladores que dio a conocer el último domingo fue que tuvo una relación fugaz con el cantante El General y que también llegó a quemar fotografías de las "jugadoras" de Andy V, su expareja, luego de descubrir infidelidades que la hirieron profundamente.

También contó detalles de su relación con su hija Flor y su exyerno Néstor Villanueva, alegando que con el deseo de que la joven viva cerca de su padre, ella no dudó en comprarle un departamento en Miraflores.

¿Christian Cueva intentó acercarse a Susy Díaz?

Sin embargo, la pregunta 9 de 'EVDLV' fue lo que causaría polémica, ya que se vuelve a mencionar el nombre de un futbolista que se ha visto en el "ojo de la tormenta" en los últimos meses: ¡el de Christian Cueva, quien actualmente mantiene una relación con la cantante de cumbia, Pamela Franco!

"¿Te afanaba Christian Cueva"?, preguntó el conductor de televisión, a lo cual, Susy Díaz respondió con un tajante "Sí". Seguidamente, explicó qué pasó realmente con el 'pelotero' cuando aún estaba casado con Pamela López, la madre de sus tres hijos y con quien actualmente mantiene una disputa legal.

La intérprete de 'Vive la vida' agregó, tras ver que el polígrafo dijo que era verdad su respuesta, que todo se inició en 2018, en plena fiebre por la clasificación de Perú al Mundial. Según relató, ella estaba siendo popular por sus "dietas" dedicadas a los futbolistas de la 'Bicolor'. "De él yo decía 'la dieta de Cuevita, la que te mete suavecita", indicó, generando risas en el set.

¿Qué le escribió Christian Cueva?

Susy Díaz sostuvo que Christian Cueva le escribió en Instagram "cuando estaba en su apogeo" metiendo goles para la Selección y cuando se encontraba casado aún con Pamela López.

"Entonces le hacía la dieta a todos los futbolistas del mundial y me escribe. Yo tengo el chat. Me dijo 'hola, soy Christian Cueva'. (...) Lo felicité y le dije, 'estás metiendo bastantes goles' ", señaló, pero rápidamente reveló que el aparente intento de saber más de ella terminó cuando la exvedette lanzó un inesperado mensaje.

"Le digo: 'Felicitaciones por los goles y saludos a tu esposa, a tu maravillosa familia'. Para qué le dije eso, nunca más me escribió", puntualizó en 'EVDLV'.

Es así como Susy Díaz confesó en El Valor de la Verdad que Christian Cueva llegó a afanarla durante su momento de mayor auge y durante el Mundial de Fútbol Rusia 2018.