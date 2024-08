Jesús Barco y su EMOTIVO mensaje tras escándalo de Melissa Klug y Christian Cueva: "Te amo"

22/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una vez más, Jesús Barco vuelve a sorprender al dejar en claro quién es su prioridad tras el reciente escándalo de un presunto 'amorío' entre la madre de su pequeña hija, Melissa Klug y el futbolista Christian Cueva.

El enternecedor mensaje de Barco

A través de sus redes sociales, el jugador del club Sport Boys, Barco, no dudó en pronunciarse por las recientes revelaciones dadas por Pamela López que dejan "mal parada" a su pareja sentimental con comprometedores y candentes mensajes entre ella y el popular 'Aladino'.

De forma tajante, el deportista dejó en claro que la mujer que es prioridad en su vida en estos críticos momentos, es su menor hija Cayetana, a quien tuvo fruto de su amor hacia la 'Blanca de Chucuito'.

"Buen día, hermosura de papá. Te amo", escribió Jesús Barco en el último post de su cuenta de Instagram, sin dar más detalles de cómo se encuentra actualmente su relación con la madre de su niña.

Jesús Barco y su conmovedor mensaje a su bebé con Melissa Klug.

¿Otra drástica medida en redes?

Sin embargo, no sería la única acción tomada por Jesús Barco, ya que previamente optó por limitar la opción de comentarios de su cuenta de Instagram, como un intento de evitar recibir mensajes incómodos en las diversas fotos, donde aparece muy cariñoso con Melissa Klug y su "retoño", así como los entrenamientos que realiza antes de cada partido.

Tal parece ser que el escándalo habría 'calado' en el deportista y el amor que tanto se juraron con Klug, podría verse en peligro.

Jesús Barco limita comentarios en redes sociales tras presunto romance entre Melissa Klug y Cueva.

¿Qué dijo Melissa Klug?

La empresaria Melissa Klug no se quedó con los brazos cruzados y lamentó que un caso de agresión a una mujer se use para "manchar su imagen" tras saber que la aún esposa de Cueva, Pamela López, la vincula sentimentalmente con el futbolista en el pasado debido a unos mensajes que ella considera "confianza de patas".

"Con mucho desagrado me he visto sorprendida al ver mencionar mi nombre en una entrevista que debía tratarse sobre la lucha contra la agresión física y psicológica. (...) Es totalmente falso afirmar que he tenido una relación íntima con el señor Christian Cueva", afirmó Klug en un comunicado titulado 'A la opinión pública'.

De esta manera, a través de sus redes sociales, su pareja Jesús Barco decidió dejar en claro que tras estos escándalos su prioridad será velar por el cuidado de su pequeña hija, a quien le dedicó un "te amo".