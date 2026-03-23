Escándalo en 'Yo Soy': Filtran audio en el que el imitador de Frank Sinatra habría perjudicado a compañero

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/03/2026
La reciente edición de Yo Soy tuvo como ganador a Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, generando un ambiente de emoción en él y sus seguidores. Sin embargo, en paralelo se desató un escándalo debido a que Álvaro Mena, participante que personificó a Frank Sinatra, fue criticado tras un audio difundido en redes sociales en el que pide no votar por su compañero Fernando Sosa, quien imitó a Gustavo Cerati.
Filtran audio de imitador de Frank Sinatra de 'Yo Soy'
Una nueva polémica se ha desatado en el programa de imitación de Latina en el que Álvaro Daniel Mena, imitador del cantante estadounidense Frank Sinatra, se encuentra en el 'ojo del huracán' luego de filtrarse un audio en redes sociales con el que habría buscado perjudicar a un compañero con el que ante cámaras demostraba respeto y admiración.
Resulta que, en dicha grabación se escucha una voz, que sería la de Mena, pidiendo que apoyen al participante Ricardo Martín, amigo de Álvaro y quien personificó a Liam Gallagher y fue posteriormente campeón de la reciente temporada de 'Yo Soy', y por el contrario, que no hagan lo mismo por Fernando Sosa, joven que interpretó a Gustavo Cerati.
Los fanáticos del espacio televisivo han mostrado su total indignación porque consideran que el cantante que imitó a Sinatra no mostró sinceridad ni compañerismo. La controversia se incrementó más aún porque fue el mismo Sosa que ese audio sí es real y lo realizó Álvaro Mena.
¿Qué se expresó en el polémico audio?
Hay que mencionar que, en el polémico audio que se filtró en diversas redes sociales, pero teniendo mayor repercusión en TikTok, se escucha al participante que dio vida a Sinatra que no voten por el imitador del vocalista de la banda argentina Soda Stereo.
"Otra cosa que sepan. Mañana tenemos que dar todo por Liam Gallagher (Ricardo Martín), no me importa si este audio se filtra Gustavo Cerati no merece ganar, Marciano está bien cubierto por su gente probablemente puede ser que gane y estaría muy contento", se oye.
La respuesta del imitador de Gustavo Cerati
Por su parte, Fernando Sosa, imitador de Gustavo Cerati, realizó una transmisión en vivo en el que aseguró que sí era la voz de su compañero, el imitador de Frank Sinatra.
"Obvio que es verdad, es su voz (del imitador de Frank Sinatra). Yo creí que los cinco finalistas éramos todos amigos, pero bueno ya vieron que no, me apena mucho. Lo consideraba parte de mi familia (...) Apoyar esto está muy mal porque no es ser buena persona ni transparente. El Karma existe", manifestó.
